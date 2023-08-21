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قافلة طبية تجري 280 عملية جراحية لمرضى العيون في الخمس

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 21 أغسطس 2023, 12:39 صباحا
قافلة طبية تجري 280 عملية جراحية لمرضى العيون في الخمس
جانب من حالات الكشف على مرضى العيون في مستشفى الخمس التعليمي، الأحد 20 أغسطس 2023 (وزارة الصحة)
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شرعت القافلة الطبية المسيرة من مستشفى العيون بطرابلس إلى مستشفى الخمس التعليمي، في إجراء عمليات جراحية لمرضى العيون، ممن يحتاجون إلى عمليات زراعة قرنية، وإزالة المياه البيضاء والزرقاء، وعمليات تصحيح الحول، وجراحات القناة الدمعية.

وقالت وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، في منشور عبر صفحتها على «فيسبوك»، إن عدد العمليات الجراحية التي ستجريها القافلة يصل إلى 280 عملية جراحية.

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من جهتها، أوضحت مدير مستشفى العيون، رئيس الهيئة الوطنية لزراعة القرنية رانيا الخوجة، إن المستشفى أطلق على القافلة التي وصلت إلى مستشفى الخمس اسم «نور الحياة»، وهي قافلة دعم علاجي، تضم فريقًا طبيًا متمكنًا لإجراء عمليات العيون المتنوعة.
وكان مستشفى العيون قد سير قافلة طبية أخرى قبل أربعة أيام، نجحت في إجراء 24 عملية زراعة قرنية، داخل مستشفى الخمس التعليمي.

يشار إلى أن تسيير هذه القافلة يأتي تنفيذًا لبرنامج الطبيب الزائر الذي أطلقه وزير الصحة في أغسطس عام 2022، بهدف توفير العلاج الملائم داخل الأراضي الليبية، وتبادل الخبرات بين الأطباء الليبيين.

جانب من حالات الكشف على مرضى العيون في مستشفى الخمس التعليمي، الأحد 20 أغسطس 2023 (وزارة الصحة)
جانب من حالات الكشف على مرضى العيون في مستشفى الخمس التعليمي، الأحد 20 أغسطس 2023 (وزارة الصحة)
جانب من حالات الكشف على مرضى العيون في مستشفى الخمس التعليمي، الأحد 20 أغسطس 2023 (وزارة الصحة)
جانب من حالات الكشف على مرضى العيون في مستشفى الخمس التعليمي، الأحد 20 أغسطس 2023 (وزارة الصحة)
جانب من حالات الكشف على مرضى العيون في مستشفى الخمس التعليمي، الأحد 20 أغسطس 2023 (وزارة الصحة)
جانب من حالات الكشف على مرضى العيون في مستشفى الخمس التعليمي، الأحد 20 أغسطس 2023 (وزارة الصحة)
مرضى العيون ينتظرون دورهم للكشف في مستشفى الخمس التعليمي، الأحد 20 أغسطس 2023 (وزارة الصحة)
مرضى العيون ينتظرون دورهم للكشف في مستشفى الخمس التعليمي، الأحد 20 أغسطس 2023 (وزارة الصحة)
مرضى العيون ينتظرون دورهم للكشف في مستشفى الخمس التعليمي، الأحد 20 أغسطس 2023 (وزارة الصحة)
مرضى العيون ينتظرون دورهم للكشف في مستشفى الخمس التعليمي، الأحد 20 أغسطس 2023 (وزارة الصحة)
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