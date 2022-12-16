قافلة أطباء مستشفى العيون طرابلس تجري 173 جراحة في سرت

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي

اختتمت قافلة أطباء مستشفى العيون بطرابلس عملها في مدينة سرت اليوم الجمعة، بعدما أجرت 173 عملية جراحية في مستشفى بن سينا التعليمي.

واستقبلت القافلة الحالات على مدار ثلاثة أيام، حيث ضمت أخصائيين واستشاريين في طب وجراحة العيون، وعاونهم أطباء قسم العيون بمستشفى بن سينا.

وقال رئيس اللجنة العلمية بالمستشفى الدكتور فتحي الكاسح، في تصريح إلى «بوابة الوسط»، إن القافلة تعاملت مع 1379 حالة، وأجرت 173 جراحة للعيون.

وكرمت إدارة المستشفى مدير عام مستشفى العيون طرابلس، الدكتورة رانيا الخوجة، التي ترأس لجنة توطين علاج العيون بالداخل، حيث منحتها الإدارة درع العطاء والتميز، كما كرمت أعضاء القافلة وأطباء قسم العيون بالمستشفى.