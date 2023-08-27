الصحة: 306 كشوف وجراحات أورام في الشاطئ

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة الصحة التابعة لـ«حكومة الوحدة الوطنية الموقتة» إجراء كشوف طبية وتدخلات جراحية لمرضى بمنطقة الشاطئ، بلغ عددها 306.

وأشارت الوزارة، في بيان، اليوم الأحد، إلى «إجراء هذه الكشوف والجراحات بواسطة أطباء القافلة الطبية المسيّرة من المعهد القومي لعلاج الأورام في مدينة مصراتة إلى مستشفى برقن العام».

وقد أجرى الأطباء، فور وصولهم، زيارة ميدانية للمستشفى؛ لإعداد الأدوية ومعاينة الأجهزة والمعدات والمستلزمات الطبية، بحسب بيان.

وبلغ عدد الكشوف الطبية التي أجريت خلال اليوم الأول من وصول القافلة 294 كشفا طبيا في تخصصات «جراحة الأورام، وباطنة الأورام، والعظام، والجهاز الهضمي، والحروق والتجميل، والطب العام»، بالإضافة إلى اثني عشرة عملية جراحية، وفق ما نشر عبر صفحة الوزارة على «فيسبوك».

تتألف القافلة الطبية من «استشاري جراحة أورام، واختصاصي باطنة أورام، واستشاري أمراض الجهاز الهضمي والكبد والمناظير، واختصاصي عظام وعلاج طبيعي، واختصاصي حروق وتجميل، واختصاصي تخدير وعناية فائقة، وطبيب عام، وفنيي أشعة».

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إجراء 280 عملية جراحية لمرضى العيون

في سياق متصل، أجرت القافلة الطبية المسيرة من مستشفى العيون بطرابلس إلى مستشفى الخمس التعليمي عمليات جراحية لمرضى العيون ممن يحتاجون إلى عمليات زراعة قرنية وإزالة المياه البيضاء والزرقاء، وعمليات تصحيح الحول وجراحات القناة الدمعية، بلغ عددها 280 عملية جراحية.

من جهتها، لفتت مديرة مستشفى العيون رئيسة الهيئة الوطنية لزراعة القرنية، رانيا الخوجة، الإثنين الماضي، إلى أن المستشفى أطلق على القافلة التي وصلت مستشفى الخمس اسم «نور الحياة»، وهي قافلة دعم علاجي تضم فريقا طبيا متمكنا، لإجراء عمليات العيون المتنوعة.

إجراء عمليات جراحية في الشاطئ، 27 أغسطس 2023 (وزارة الصحة بحكومة الدبيبة على فيسبوك)

إجراء عمليات جراحية في الشاطئ، 27 أغسطس 2023 (وزارة الصحة بحكومة الدبيبة على فيسبوك)

إجراء عمليات جراحية في الشاطئ، 27 أغسطس 2023 (وزارة الصحة بحكومة الدبيبة على فيسبوك)