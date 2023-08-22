«الرقابة على الأغذية»: غلق محل أغذية في الجفارة وإحالة صاحبه إلى النيابة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن مركز الرقابة على الأغذية والأدوية غلق محل بيع وشراء المواد الغذائية بالجملة في الجفارة؛ لعدم مطابقته المواصفات القياسية المعمول بها

وأظهرت نتائج تحليل لبعض المواد الغذائية عدم مطابقتها للمواصفات، ليحال صاحب النشاط إلى نيابة النظام العام، وفق بيان المركز صادر اليوم الثلاثاء على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

يأتي ذلك بعد حملة تفتيش أجراها مفتشو فرع مركز الرقابة على الأغذية والأدوية بالجفارة، رفقة أعضاء جهاز الحرس البلدي، استهدفت مخازن ومحال بمنطقة الكريمية.

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مصادر شاحنة نقل أدوية بسبها

وأمس الإثنين، صادر المركز فرع سبها شاحنة مجهزة بـ«ثلاجة» لنقل الأدوية داخل مقر مديرية الأمن وإبلاغ الجهات الرقابية والضبطية.

وأوضح المركز أنه بالفحص تبين أن الثلاجة لا تعمل وليس بها موقت درجة الحرارة داخلها لحفظ الأدوية، وعليه اتخذت الإجراءات القانونية بالتحفظ عليها.

غلق محل للمواد الغذائية في الجفارة، 22 أغسطس 2023 (مركز الرقابة على الأغذية والأدوية على فيسبوك)

غلق محل للمواد الغذائية في الجفارة، 22 أغسطس 2023 (مركز الرقابة على الأغذية والأدوية على فيسبوك)

غلق محل للمواد الغذائية في الجفارة، 22 أغسطس 2023 (مركز الرقابة على الأغذية والأدوية على فيسبوك)

غلق محل للمواد الغذائية في الجفارة، 22 أغسطس 2023 (مركز الرقابة على الأغذية والأدوية على فيسبوك)