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إنتاج النفط الليبي تجاوز 36 مليون برميل الشهر الماضي

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 21 أغسطس 2023, 04:06 مساء
إنتاج النفط الليبي تجاوز 36 مليون برميل الشهر الماضي
منشآت نفطية بحقل الشرارة. (أرشيفية: شركة أكاكوس للعمليات النفطية)
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أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، اليوم الإثنين، أن إنتاج النفط الخام في شهر يوليو الماضي بلغ 36 مليونًا و186 ألف برميل، مشيرة في بيان إلى أن إنتاج المنتجات النفطية بلغ 527 ألفًا 175 طنًا.

ويوم الأربعاء الماضي، أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط أن إنتاج النفط الخام بلغ مليونًا و203 آلاف برميل يوميًّا.  وأشارت المؤسسة في بيان إلى أن إنتاج المكثفات بلغ 50 ألف برميل يوميًّا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

«إنرجي كابيتال آند باور» تشيد بانتعاش إنتاج النفط الليبي
ومع استقرار إنتاج النفط الليبي، جاءت إشادة منصة «إنرجي كابيتال آند باور» بالانتعاشة الأخيرة لسوق النفط، وأرجعتها إلى بعض الاستقرار الملحوظ في البيئة السياسية والاجتماعية، في الوقت الذي تسعى فيه البلاد للتوسع في قطاع الطاقة.

- ليبيا ثامن دولة إنتاجًا للنفط في الشرق الأوسط عام 2022
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- إنتاج النفط الليبي يتجاوز 106 ملايين برميل خلال 3 أشهر.. والغاز يتخطى 3 مليارات متر مكعب

 كما لفتت المنصة الاستثمارية الرائدة، المعنية بمتابعة أسواق الطاقة في أفريقيا، إلى زيادة في توجه اللاعبين الدوليين الفاعلين في مجال الطاقة للاستثمار في ليبيا. وفي هذا السياق، قررت المؤسسة الوطنية للنفط، يوم الأحد الماضي، طرح مناقصات للاستثمار في الحقول المكتشفة أمام القطاع الخاص الليبي، وذلك لزيادة إنتاج النفط في الحقول الهامشية غير المطورة.

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