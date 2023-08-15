«الإسعاف»: 6 حالات عالقة بينها 3 لحديثي الولادة في مصحة بطرابلس

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن الناطق باسم جهاز الإسعاف والطوارئ، أسامة علي، اليوم الثلاثاء، وجود ست حالات بينها ثلاثة لأطفال حديثي الولادة إضافة إلى ثلاثة مرافقين عالقين بمصحة «قرة العين» في طريق الشوك بالعاصمة طرابلس.

وعبر الناطق في تصريح إلى «بوابة الوسط» عن أمله في توفير ممر آمن لإجلاء هذه الحالات، دون أن يضيف مزيد التفاصيل.

وتسارعت الأحداث في طرابلس، أمس الإثنين، عقب احتجاز جهاز «الردع لمكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب» آمر «اللواء 444 قتال»، العقيد محمود حمزة، في مطار معيتيقة خلال توجهه لحضور حفل تخرج في مدينة مصراتة، وفق ما أكدته مصادر متطابقة من العاصمة لـ«بوابة الوسط».

جهاز الإسعاف يعلن النفير

وفي وقت سابق، أعلن جهاز الإسعاف والطوارئ تعرُّض سيارة إسعاف إلى إطلاق نار في العاصمة طرابلس. ونشر الجهاز على صفحته بموقع «فيسبوك» صورة تظهر أثر عيار ناري على السيارة، مشيرا إلى سلامة السائق. كما شاركت الصفحة صورة أخرى تظهر تقديم الإسعاف لأحد المصابين، دون نشر مزيد التفاصيل حول الأمر.

نداء من وزارة الصحة للأطباء في طرابلس

جهاز الإسعاف يعلن النفير بطرابلس وضواحيها ويحذر المواطنين من الخروج (فيديو)

استمرار إطلاق النار قرب مركز طرابلس الطبي

إطلاق نار قرب مول الملكية في شارع السدرة بعين زارة

شهود: استمرار الرماية بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة في الفرناج

وأمس الإثنين، أعلن الجهاز حالة النفير القصوى بكل مكاتب الإسعاف في طرابلس وضواحيها، محذرا المواطنين من الخروج إلى الشوارع أو الوقوف بالشرفات أو بالقرب من النوافذ، وذلك على خلفية التوترات الأمنية بجنوب العاصمة.

وحمل الجهاز مسؤولية سلامة المدنيين إلى الأطراف كافة، مطالبا بوقف الاشتباكات التي تروع المواطنين وتعرض حياتهم للخطر.

ماذا يحدث في طرابلس؟

وإثر احتجاز حمزة، سُمع دوي إطلاق النار قرب مول «الملكية» في شارع السدرة الرابط بين شارعي عين زارة الرئيسي وصلاح الدين جنوب العاصمة؛ حيث تتمركز عناصر من جهاز الشرطة القضائية و«اللواء 444 قتال»، لتخلو تلك الشوارع المكتظة عادة من المارة، وتقفل معظم المحال التجارية، وفق المصادر.

وأفاد سكان قرب جزيرة الفرناج، اتصلت بهم «بوابة الوسط»، بوقوع إطلاق نار في المنطقة الفاصلة بين طريق الشوك والحي الملاصق لمركز طرابلس الطبي، فيما أفاد الناطق باسم مركز طب الطوارئ والدعم مالك مرسيط، في تصريح خاص، بأن المركز وفّر ممرا آمنا لإجلاء المدنيين، جراء التوتر الأمني جنوب العاصمة طرابلس.

واستمرت الرماية بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة، صباح الثلاثاء، بمنطقة الفرناج بالعاصمة طرابلس، على ما أفاد شهود من المنطقة في اتصال مع «بوابة الوسط».