ضبط مروج للمخدرات في جنزور

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، اليوم الأحد، القبض على شخص يمتهن ترويج المخدرات بمنطقة جنزور، وبحوزته تسع قطع من مخدر الحشيش، وعدد من الأسلحة النارية المختلفة.

وأضافت الوزارة، في منشور عبر صفحتها على «فيسبوك»، أن فرع غرب طرابلس بجهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية بالتعاون مع جهاز الأمن الداخلي جنزور تمكنا من القبض على المتهم، وجرى اتخاذ جميع الإجراءات القانونية وأحيل إلى نيابة مكافحة جرائم المخدرات من حيث الاختصاص.

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ونهاية الأسبوع الماضي، جدد الناطق باسم جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية د.محمد الفيتوري في مقابلة مع جريدة «الوسط» الدعوة إلى اعتبار المخدرات «جائحة»، وإعلانها وباء يهدد سلامة المواطنين من الجنسين، واصفا انتشار تعاطي المخدرات بين الشباب الليبيين بـ«الخطير جدا» و«الكارثي».

وقال الفيتوري إن «حجم المضبوط من المخدرات والعقاقير المؤثرة على الصحة العقلية في ليبيا لا يتعدى 10% فقط من السوق الفعلية، وذلك بالنظر للكميات التي جرى ضبطها في دول الجوار قادمة إلى ليبيا، والكميات التي ضبطتها إيطاليا، لذلك نستطيع القول إن سوق المخدرات تقدر بعشرات المليارات».