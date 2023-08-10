العدد 403: مصير خارطة طريق المجلسين.. وجائحة المخدرات

القاهرة - بوابة الوسط

تحت عنوان «نتائج انتخابات مجلس الدولة ومداولات مجلس النواب تطرح تساؤلات عما بعدها.. مصير خارطة طريق المجلسين والموعد الانتخابي»، تصدَّر تحليل سياسي الصفحة الأولى للعدد 403 من جريدة «الوسط» الصادر اليوم الخميس.

ويستشرف التحليل مآلات ما بعد التغيير الذي شهده مجلس الدولة على مستوى الرئاسة، بخسارة خالد المشري موقعه وفوز محمد تكالة برئاسة المجلس، وكذلك موقف المبعوث الأممي.

- للاطلاع على العدد 403 من جريدة «الوسط».. اضغط هنا

ونطالع في الصفحة الثالثة موضوعًا مجمعًا عن تطورات المشهد الليبي، كما نقرأ موضوعًا بعنوان «بسبب انقلاب النيجر.. ممر السلفادور ينتعش و3 مشاريع كبرى مهددة بالتوقف».

الفيتوري: المخدرات في ليبيا تنتشر مثل الوباء

ويتصدر الصفحة الرابعة حوار مع الناطق باسم جهاز مكافحة المخدرات، وجاء بعنوان «محمد الفيتوري: المخدرات في ليبيا تنتشر مثل الوباء».

وفي الصفحة نفسها نطالع تقريرًا عن استعدادات وزارة التربية والتعليم للعام الدراسي الجديد، وجاء بعنوان «التعليم: 232 ألف تلميذ يلتحقون بالصف الأول الأساسي.. 22 شركة أكملت توريد الكتب».

ونقرأ في الصفحة الخامسة موضوعًا بعنوان: مع اقتراب موعد المؤتمر الجامع للاتحاد الأفريقي «المصالحة الوطنية الشاملة.. هل تعيد الاستقرار إلى ليبيا؟».

أيضًا نطالع موضوعًا عن استمرار اكتشاف جثث ضحايا المقابر الجماعية في ليبيا، وعنوانه «استخراج 12 جثة من مقبرة قرب قاعدة الجفرة».

- للاطلاع على العدد 403 من جريدة «الوسط».. اضغط هنا

وفي الشأن العربي والدولي نطالع في الصفحة السادسة موضوعًا بعنوان «خطة جوار السودان.. هل تنزع فتيل الحرب أم تلقى مصير وساطات سابقة؟».

ويتصدر الصفحة السابعة موضوع عنوانه «التردد الدولي يلاحق سيناريو التدخل العسكري في النيجر».

ليبيا تنتظر تحقيق حلم المليوني برميل

وإلى صفحتَي الاقتصاد ونقرأ في الصفحة الثامنة تقريرًا بعنوان «إيني وبريتش وسوناطرك تستأنف نشاطها.. عودة الشركات الأجنبية تحفِّز قطاع النفط على تحقيق حلم المليوني برميل».

ويتصدَّر الصفحة التاسعة موضوع تحت عنوان «المصرف يرد بالأرقام.. نفقات مجلس النواب والجهات التابعة له تثير الجدل بين بليحق والمركزي».

ومن الاقتصاد إلى الثقافة ونطالع فيها موضوعات منها موضوع عن تاريخ ومستقبل القصة القصيرة في ليبيا، وجاء بعنوان «متحدثًا عن تاريخها ومستقبلها في قناة الوسط.. المسلاتي: فتاة على رصيف مبلل نقلة نوعية للقصة الليبية».

- للاطلاع على العدد 403 من جريدة «الوسط».. اضغط هنا

ومن الثقافة إلى الفن ونطالع في الصفحة الثالثة عشرة موضوعات وأخبارًا منها موضوع عنوانه «بعد خلطة الكوميديا بالخيال.. غريتا تدخل التاريخ السينمائي من بوابة باربي». وكذلك نقرأ خبرًا عن تفاعل الجمهور مع ظهور الفنانة فيروز.

الرباعي الليبي يبدأ التحرك للمنافسات الأفريقية

وإلى الرياضة ونقرأ في الصفحة الرابعة عشرة موضوعات منها تقرير عن منافسات الأندية الليبية في البطولات الأفريقية وعنوانه «الرباعي الليبي يبدأ التحرك لمنافسات القارة السمراء».. وذلك بعد إعلان «كاف» مواعيد الأدوار التمهيدية، وفيه استعدادات الأهلي طرابلس بعد الخروج العربي، والأهلي بنغازي لدوري الأبطال.

وتحت عنوان «متى ينتهي لجوء الكرة الليبية لساحات القضاء؟»، نطالع تقريرًا رئيسيًّا في الصفحة الخامسة عشرة.