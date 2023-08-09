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اجتماع لبحث التعاون «الليبي – الإيراني» في مجال الطاقة

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 09 أغسطس 2023, 12:57 صباحا
اجتماع لبحث التعاون «الليبي – الإيراني» في مجال الطاقة
اجتماع بين مستشار الدبيبة مع القائم بالأعمال بالسفارة الإيرانية في ليبيا عين الله سوري، الثلاثاء 8 أغسطس 2023 (حكومة الوحدة)
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بحث مستشار رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة لشؤون الكهرباء والطاقات المتجددة أسامة الضراط، مع القائم بالأعمال بالسفارة الإيرانية في ليبيا عين الله سوري، التعاون المشترك بين البلدين في مجال الطاقة.

وناقش الجانبان، بحسب بيان عبر منصة «حكومتنا» على «فيسبوك»، جملة من المواضيع التي تخص إنتاج وتحويل الطاقة وشبكات النقل، والتوجهات العالمية لإنتاج الطاقة من الخلايا الشمسية وتوربينات الرياح.

- إيران: ليبيا مهمة لنا.. واخترنا سفيرنا لديها
- المنقوش تصل طهران في زيارة رسمية إلى إيران

واتفق الطرفان على عقد اجتماعات فنية مع الشركات الإيرانية المتخصصة في مجال إنتاج ونقل الكهرباء، خصوصا الطاقات النظيفة «الشمس - الرياح».

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