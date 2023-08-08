الليلة في «هذا المساء»: باتيلي في الزاوية بعد خسارة المشري.. و«النواب» يحسم قانون الانتخاب

القاهرة - بوابة الوسط

تسلط الحلقة الجديدة من برنامج «هذا المساء»، على قناة «الوسط» (WTV)، اليوم الثلاثاء، الضوء على أبرز التطورات السياسية في المشهد الليبي، ومن بينها مبعوث الأمم المتحدة عبدالله باتيلي والرئيس السابق للمجلس الأعلى للدولة خالد المشري معًا في كادر واحد، بعد يومين من مغادرة المشري منصبه، في الأثناء أحال مجلس النواب ملاحظات أعضائه حول قانوني الانتخابات الرئاسية والبرلمانية إلى لجنة «6+6».

في الزاوية وتحديدًا بقاعة المركز الليبي للبحوث الطبية عُقِدت جلسة حوارية بعنوان «البعثة الأممية ودورها في الأزمة» بحضور باتيلي والمشري، حيث أثنى المبعوث على الرئيس السابق للأعلى للدولة بخصوص تعاونه مع البعثة والتزامه بقيم الديمقراطية أثناء عملية انتخاب رئاسة مجلس الدولة.

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اللافت أن باتيلي نشر تغريدة أثنى فيها على المشري ومدى تعاونه مع البعثة واحترامه لديمقراطية الانتخابات، ووجه له دعوة للجلسة الحوارية اليوم، على النقيض تمامًا تجاهل المبعوث الأممي فوز محمد تكالة ولم يشر له في أي منبر أو منصة.

وتشير مصادر مطلعة إلى أن ماراثون الاتصالات واللقاءات التي يجريها باتيلي مع مختلف الأطراف الليبية من أجل حشد الدعم للعملية السياسية، تشير إلى قرب الإعلان عن تشكيل حكومة موحدة تقود البلاد للانتخابات الرئاسية والبرلمانية بدمج حكومتي الشرق والغرب.

وحول كل هذه التطورات، فتح البرنامج نقاشًا مع كل من: العضو المستقيل بمجلس النواب جبريل أوحيدة، والخبير القانوني د.سامي الأطرش، وعضو ملتقى الحوار السياسي أحمد الشركسي، والمتابع للشأن العام فيصل بوالرايقة.

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