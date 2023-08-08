«النواب» يحيل قانوني الانتخابات إلى لجنة «6+6» ويرفع الجلسة

القاهرة - بوابة الوسط

أحال مجلس النواب قانوني انتخاب رئيس الدولة ومجلس النواب إلى اللجنة المشتركة «6+6» المكلفة بإعدادهما من قبل مجلسي النواب والأعلى للدولة، قبل أن يرفع جلسته التي عقدها بمقره في مدينة بنغازي، اليوم الثلاثاء، بحسب ما أعلنه الناطق باسم المجلس عبدالله بليحق.

وقال بليحق في تصريح صحفي إن «مجلس النواب أقر في ختام الجلسة إحالة مشروعي قانون انتخاب رئيس الدولة وقانون انتخاب مجلس النواب بملاحظات أعضاء المجلس إلى لجنة إعداد القوانين الانتخابية (6+6)، وبذلك رفعت الجلسة».

إجراء نادر من قبل مجلس النواب

ويمثل رفع الجلسة إجراءً نادرًا جرى اتخاذه من قبل مجلس النواب، الذي دأب على تعليق أغلب الجلسات واستئنافها ما سمح بتمرير قوانين دون الوقوف عند النصاب القانوني اللازم لعملية التصويت.

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واستئأنف مجلس النواب اليوم جلسته الرسمية المعلقة من أمس الإثنين، برئاسة المستشار عقيلة صالح وبحضور نائبيه الأول فوزي النويري والثاني مصباح دومة، والتي خُصِّصت لمناقشة مشروعي قانوني انتخاب رئيس الدولة والبرلمان.

توافق مثير للجدل حول مخرجات لجنة «6+6»

ومطلع يونيو الماضي، أعلنت اللجنة المشتركة «6+6» توافقها على مشروعي قانوني الانتخابات وإحالتهما إلى مجلسي النواب والدولة لاتخاذ اللازم بشأنهما، على الرغم من حالة الجدل التي أثارتها تلك المخرجات بين الأطراف السياسية.

وتمثل إعادة القوانين الانتخابية إلى اللجنة المشتركة (6+6) استجابة من مجلس النواب للملاحظات التي قدمها عدد من الأعضاء خلال مناقشة المشروعين حول نصوص القوانين المقترحة من قبل اللجنة المكلفة بإعدادها.

جلسة مجلس النواب في بنغازي، الثلاثاء 8 أغسطس 2023. (مجلس النواب)

جلسة مجلس النواب في بنغازي، الثلاثاء 8 أغسطس 2023. (مجلس النواب)

جلسة مجلس النواب في بنغازي، الثلاثاء 8 أغسطس 2023. (مجلس النواب)

جلسة مجلس النواب في بنغازي، الثلاثاء 8 أغسطس 2023. (مجلس النواب)