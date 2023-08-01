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اللافي وقيادات عسكرية يستعجلون تشكيل قوة مشتركة لحماية حدود ليبيا الجنوبية

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 01 أغسطس 2023, 04:33 مساء
اللافي وقيادات عسكرية يستعجلون تشكيل قوة مشتركة لحماية حدود ليبيا الجنوبية
اجتماع اللافي مع القيادات العسكرية في طرابلس، الثلاثاء 1 أغسطس 2023. (المجلس الرئاسي)
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أكد عضو المجلس الرئاسي عبدالله اللافي، ورئيس الأركان العامة الفريق أول ركن محمد الحداد، وآمر ركن حرس الحدود اللواء نوري شراطة، ومدير إدارة العمليات بالجيش الليبي اللواء عبدالفتاح البلوق، «على الإسراع لتشكيل قوة مشتركة لحماية الحدود الجنوبية للبلاد» وفق المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي.

واستعرض القادة العسكريون خلال اجتماعهم مع اللافي بديوان المجلس الرئاسي في العاصمة طرابلس، اليوم الثلاثاء، الخطوات المتخذة لتأمين الحدود، وفق رؤية استراتيجية محكمة في ظل الأحداث المتسارعة التي تشهدها دولتا السودان والنيجر.

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وأضاف المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي أن اللافي شدد من جانبه خلال الاجتماع على ضرورة تأمين الحدود، واستمرار الدعم للجهود المبذولة في هذا الإطار، وتوفير الإمكانات اللوجستية التي تؤهل الوحدات العسكرية للقيام بمهامها.

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