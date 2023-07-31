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الدبيبة يتلقى مقترحات تأسيس لجنة دائمة على المستوى الوطني تختص بالعمل الاجتماعي

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 31 يوليو 2023, 09:31 مساء
الدبيبة يتلقى مقترحات تأسيس لجنة دائمة على المستوى الوطني تختص بالعمل الاجتماعي
اجتماع الدبيبة مع لجنة التواصل للإصلاح المجتمعي ، الإثنين 31 يوليو 2023. (حكومتنا)
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تلقى رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة «مقترحات تأسيس لجنة دائمة على المستوى الوطني تختص بالعمل الاجتماعي المساند للدور الذي تقوم به الحكومة».

قدم هذه المقترحات أعضاء لجنة التواصل للإصلاح المجتمعي خلال اجتماعها، اليوم الإثنين في ديوان رئاسة الوزراء بطرابلس، مع الدبيبة.

وقالت منصة «حكومتنا» عبر صفحتها على «فيسبوك» إن الاجتماع خصص لـ«بحث سبل الارتقاء بالعمل الاجتماعي»، و«تناول آليات العمل على تنفيذ مبادرة رئيس الوزراء عبدالحميد الدبيبة بشأن ميثاق مأسسة العمل الديني في ليبيا».

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وأضافت المنصة: «اللجنة عرضت على الدبيبة مقترحات تأسيس لجنة دائمة على المستوى الوطني تختص بالعمل الاجتماعي المساند للدور الذي تقوم به حكومة الوحدة الوطنية عبر التواصل مع كل المكونات الثقافية والاجتماعية، لتوحيد الجهود، وبناء السلام، وتعزيز الاستقرار».

وأشارت إلى أن الدبيبة أصدر، في وقت سابق، القرار رقم 287 للعام 2023 بشأن تشكيل لجنة تُعنى بالتواصل مع جميع المكونات الاجتماعية، لفتح حوار مجتمعي يُسهم في تعزيز الهوية الوطنية، وبناء السلام.

اجتماع الدبيبة مع لجنة التواصل للإصلاح المجتمعي ، الإثنين 31 يوليو 2023. (حكومتنا)
اجتماع الدبيبة مع لجنة التواصل للإصلاح المجتمعي ، الإثنين 31 يوليو 2023. (حكومتنا)
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