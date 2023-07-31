القبض على قاتل والدته في طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن جهاز دعم مديريات الأمن بالمناطق، اليوم الإثنين، ضبط شاب متهم بقتل والدته في مدينة طرابلس.

في البداية، حاول الشاب خداع أجهزة الأمن بادعاء أن والدته سقطت من أعلى المنزل، فلقيت مصرعها، وذلك بناءً على معلومات تلقاها جهاز دعم المديريات عن المصحة التي نقل الولد أمه المتوفاة إليها.

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وأفاد بيان للجهاز، على «فيسبوك»، بأن الشرطة وجدت بعض الشبهات تفيد بأن المرأة لقيت مصرعها نتيجة القتل العمد، وليس بسبب سقوطها من مكان مرتفع.

وبالتالي بدأت إدارة التحري والتحقيق بالجهاز جمع ملابسات الموضوع والبحث، إلى أن ألقت القبض على «م ر ك»، الذي اعترف بقتل والدته.