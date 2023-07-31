أسعار صرف العملات الدولية مقابل الدينار بالسوق الموازية (اليوم الإثنين 31 يوليو 2023)

القاهرة - بوابة الوسط

استقرت أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار في السوق الموازية، اليوم الإثنين، ولليوم الثالث، مقارنة بالأسعار المسجلة أمس الأحد.

فقد سجل سعر صرف الدولار اليوم 5.15 دينار، وفق صفحات معنية بسوق الصرف، ومتداولين على موقع «فيسبوك».

متوسط سعر اليورو مقابل الدينار الليبي

وحافظ متوسط سعر صرف اليورو على مستوى 5.62 دينار، واستقر الجنيه الإسترليني عند 6.50 دينار، وهو السعر المسجل أمس الأحد.

بينما احتفظ سعر الدينار التونسي بمستوى 1.64 دينار المسجل أمس، وهو الأمر نفسه بالنسبة لليرة التركية التي استقرت عند 0.24 دينار.