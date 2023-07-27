في العدد 401: الانقسام يطال مؤسسة القضاء.. و«مسار روما» يحاول صد طوفان الهجرة

القاهرة - بوابة الوسط

صدر اليوم الخميس العدد 401 من جريدة «الوسط»، وتصدّر الصفحة الأولى تقرير مركب يتابع ويستشرف الأزمة السياسية في ليبيا، وجاء بعنوان «خارطة طريق النواب تغضب المبعوث الأممي.. وارتدادات الصراع تتمدد، القضاء الليبي في مهب ريح الانقسام السياسي».

ويرصد التقرير تحذير البعثة الأممية لدى ليبيا لمجلس النواب من أي مبادرات أحادية الجانب لمعالجة الانسداد السياسي.

وفي الصفحة الثالثة نقرأ موضوعين أحدهما بعنوان «رغم استهلاك ليبيا أكبر عدد من المبعوثين، البعثة الأممية تتفرغ لـ(إدارة الصراع) بدلا من حله».

ويتصدر الصفحة الرابعة موضوع بعنوان «بعد حكم الدائرة الدستورية.. تداعيات تهدد بانقسام مؤسسة العدالة.. القضاة إلى مضمار السياسة».

أيضا في الصفحة نفسها نقرأ موضوعا عن نتائج الثانوية العامة وانطلاق الموسم الدراسي الجديد. وجاء تحت عنوان «نسبة النجاح في شهادة الثانوية العامة تتجاوز 62%».

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هل يوقف مسار روما طوفان الهجرة غير القانونية؟

وفي الصفحة الخامسة نطالع موضوعا بعنوان «بعد قمة احتضنتها العاصمة الإيطالية.. هل يوقف مسار روما طوفان الهجرة غير القانونية؟»

وفي ملف الهجرة نفسه نقرأ موضوعا بعنوان «دير شبيغل: تورط عناصر تابعة للقيادة العامة في تهريب مهاجرين إلى أوروبا».

ماذا بعد الانقلاب على رئيس النيجر المنتخب؟

وفي الشؤون العربية والدولية نطالع في الصفحة السادسة موضوعا حول تطورات الوضع في النيجر إحدى جارات ليبيا، بعد احتجاز رئيس الجمهورية المنتخب محمد بازوم. وكان بعنوان «احتجاز الرئيس بازوم داخل قصره، وسط إدانات أممية وأوروبية».

وفي الصفحة السابعة نطالع موضوعا بعنوان «تظاهرات أمام سفارات أجنبية واستدعاء وطرد سفراء تنديدًا بالأفعال». وعنوان آخر «اليمين المتطرف في الدنمارك والسويد يستفز مشاعر المسلمين».

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الإقفالات تذكر بأهمية ليبيا لإمدادات النفط العالمية

ومن الشأن العربي والدولي إلى الاقتصاد ونطالع في الصفحة الثامنة موضوعا عنوانه «خيبة أمل من اجتماع وزراء العشرين بشأن الوقود الأحفوري».

ويتصدر الصفحة التاسعة موضوع يرصد تقريراً بريطانياً عن النفط في ليبيا وجاء بعنوان «الإقفالات تعيد التذكير بخطورة ليبيا على إمدادات النفط العالمية».

تجارب ليبيا التاريخية في الدساتير

وإلى الثقافة ونطالع في الصفحة الثانية عشر موضوعا رئيسيا يلخص محاضرة نظمتها الجمعية الليبية للآداب والفنون، وجاء عنوانه «تجارب ليبيا في الدساتير.. استجلاء تاريخ محاولات إنقاد الوطن».

ومن الثقافة إلى الفن ونطالع في الصفحة الثالثة عشر موضوعات منها موضوع ليبي جاء بعنوان «وكيل السينما والمسرح»: 10 آلاف علبة سينمائية خارج مباني الهيئة. وقد جاء على لسان وكيل الهيئة عبدالباسط بوقندة.

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مواجهات الأهلي طرابلس والأهلي بنغازي في دوري أبطال أفريقيا

وإلى الرياضة ونطالع في الصفحة الرابعة عشر موضوعات وأخبار منها موضوع رئيسي بعنوان «مواجهة عربية للأهلي طرابلس.. والأهلي بنغازي أمام إنيمبا في دوري الأبطال».

ويتصدر الصفحة الخامسة عشر تقرير بعنوان «تداعيات دوري السداسي تطرح ست قضايا على مستقبل الكرة الليبية».