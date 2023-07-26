  • Alwasat News
Atwasat

أسعار العملات الأجنبية في السوق الموازية (الأربعاء 26 يوليو 2023)

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 26 يوليو 2023, 06:44 مساء
أسعار العملات الأجنبية في السوق الموازية (الأربعاء 26 يوليو 2023)
سعر صرف الدولار في السوق يسجل 5.15 دينار اليوم الأربعاء 26 يوليو 2023
alwasat radio

لم يطرأ تغيير ملحوظ على سعر صرف أغلب العملات الأجنبية مقابل الدينار في السوق الموازية، اليوم الأربعاء، مقارنة بالأسعار المسجلة أمس.

وسجل سعر صرف الدولار في السوق اليوم 5.15 دينار مقارنة بـ5.16 دينار أمس الثلاثاء، وفق صفحات معنية بالسوق الموازية على موقع «فيسبوك».

- أسعار صرف العملات الدولية مقابل الدينار الليبي في السوق الموازية (الإثنين 24 يوليو 2023)

وبلغ متوسط سعر اليورو 5.66 دينار، والجنيه الإسترليني 6.50 دينار، وهو السعر نفسه المسجل أمس.

ولم يختلف سعر الدينار التونسي عن مستوى 1.64 دينار المسجل أمس، وهو الأمر نفسه بالنسبة لليرة التركية التي استقرت عند 0.24 دينار.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

ابنة رونالدو ترتدي قميص محمد صلاح وتتجاهل والدها

ابنة رونالدو ترتدي قميص محمد صلاح وتتجاهل والدها
الهلال يجدد عقود كبار نجومه ويبرم صفقات جديدة قبل الظهور في «الكونفيدرالية» (صور)

الهلال يجدد عقود كبار نجومه ويبرم صفقات جديدة قبل الظهور في «الكونفيدرالية» ...
شاهد.. ميسي يواصل البداية النارية مع إنتر ميامي ويصل إلى الأدوار الإقصائية في كأس الدوريين

شاهد.. ميسي يواصل البداية النارية مع إنتر ميامي ويصل إلى الأدوار الإقصائية في ...
التونسي الحفناوي يحرز ذهبية سباق 800 متر حرة في مونديال السباحة

التونسي الحفناوي يحرز ذهبية سباق 800 متر حرة في مونديال السباحة
«تحقيقات»: لسعات النحل.. من التحسس إلى العلاج؟

«تحقيقات»: لسعات النحل.. من التحسس إلى العلاج؟
«وسط الخبر»: هل ينهي الدبيبة مناورات المشري وينفرد بالغرب؟

«وسط الخبر»: هل ينهي الدبيبة مناورات المشري وينفرد بالغرب؟
كاريكاتير حليم - فلسطين

كاريكاتير حليم - فلسطين
قصة حب ونضال للعدالة.. فاجعة «مرفأ بيروت» جمعت وليام وماريا

قصة حب ونضال للعدالة.. فاجعة «مرفأ بيروت» جمعت وليام وماريا
ماسك: «تويتر» سيتيح لمستخدميه إدارة عالمهم المالي

ماسك: «تويتر» سيتيح لمستخدميه إدارة عالمهم المالي
بالصور.. انتخاب عضو برلمان «أطفال ليبيا» عن بلدية الماية

بالصور.. انتخاب عضو برلمان «أطفال ليبيا» عن بلدية الماية
التعدين يهدد ثروة التنوع الأحيائي في قاع البحر

التعدين يهدد ثروة التنوع الأحيائي في قاع البحر
شقيق مبابي يظهر في تشكيلة إنريكي مع باريس سان جيرمان أمام النصر السعودي وديًا

شقيق مبابي يظهر في تشكيلة إنريكي مع باريس سان جيرمان أمام النصر السعودي وديًا
..ولم نشاهد في حياتنا نهرا

..ولم نشاهد في حياتنا نهرا
كاريكاتير خيري - بين الشتاء والصيف

كاريكاتير خيري - بين الشتاء والصيف
تحطم طائرة تابعة لفرق إطفاء الحرائق في اليونان

تحطم طائرة تابعة لفرق إطفاء الحرائق في اليونان
وصفات «تواي نوين».. من تيك توك لمطعم فاخر في لوس أنجليس

وصفات «تواي نوين».. من تيك توك لمطعم فاخر في لوس أنجليس
الهلال يشق طريقه في «الكونفيدرالية» بمواجهة كاكامينغا الكيني بالدور التمهيدي

الهلال يشق طريقه في «الكونفيدرالية» بمواجهة كاكامينغا الكيني بالدور التمهيدي
نص كلمة باتيلي في اجتماع مجموعة العمل الأمنية و«5+5» في بنغازي

نص كلمة باتيلي في اجتماع مجموعة العمل الأمنية و«5+5» في بنغازي
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
وليد اللافي يؤكد لقادة مؤسسات إعلامية أهمية «إيجاد حلول بديلة» لصرف المرتبات
وليد اللافي يؤكد لقادة مؤسسات إعلامية أهمية «إيجاد حلول بديلة» ...
مصدر قضائي لـ«بوابة الوسط»: الشرطة القضائية نفذت حكم المحكمة العليا بشأن المجلس الأعلى للقضاء
مصدر قضائي لـ«بوابة الوسط»: الشرطة القضائية نفذت حكم المحكمة ...
«تاس»: المنفي يشارك في القمة «الروسية - الأفريقية» ويلتقي بوتين بسان بطرسبرغ
«تاس»: المنفي يشارك في القمة «الروسية - الأفريقية» ويلتقي بوتين ...
مجلس النواب يدين «الاعتداء» على مقر المجلس الأعلى للقضاء في طرابلس
مجلس النواب يدين «الاعتداء» على مقر المجلس الأعلى للقضاء في ...
في ثاني اجتماع برئاسة المنفي.. إقرار اللائحة الداخلية لعمل «اللجنة المالية العليا»
في ثاني اجتماع برئاسة المنفي.. إقرار اللائحة الداخلية لعمل ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
الأرصاد تعلن موعد تراجع موجة الحر في ليبيا
الأرصاد تعلن موعد تراجع موجة الحر في ليبيا...
الدبيبة: نعتزم فتح الباب لتعيينات جديدة في صفوف المعلمين
الدبيبة: نعتزم فتح الباب لتعيينات جديدة في صفوف المعلمين...
ضبط «تاكسي» بعد 72 ساعة من التبليغ عنه في طرابلس
ضبط «تاكسي» بعد 72 ساعة من التبليغ عنه في طرابلس...
الأمن الروسي ينشر صورة قائد «فاغنر» متنكرا بزي مشابه للخاص بقوات القيادة العامة
الأمن الروسي ينشر صورة قائد «فاغنر» متنكرا بزي مشابه للخاص ......
«هينلي آند بارتنرز»: جواز السفر الليبي يتيح لحامله السفر دون «فيزا» إلى 41 دولة
«هينلي آند بارتنرز»: جواز السفر الليبي يتيح لحامله السفر دون......
المزيد
أسعار العملات الأجنبية في السوق الموازية (الأربعاء 26 يوليو 2023)
أسعار العملات الأجنبية في السوق الموازية (الأربعاء 26 يوليو ......
واشنطن: المصالحة «جد ضرورية» لتمكين ليبيا من الوصول إلى إمكاناتها العظيمة
واشنطن: المصالحة «جد ضرورية» لتمكين ليبيا من الوصول إلى ......
الدبيبة يناقش تطورات الأوضاع السياسية في ليبيا مع سفيري ألمانيا والنمسا
الدبيبة يناقش تطورات الأوضاع السياسية في ليبيا مع سفيري ......
في ثاني اجتماع برئاسة المنفي.. إقرار اللائحة الداخلية لعمل «اللجنة المالية العليا»
في ثاني اجتماع برئاسة المنفي.. إقرار اللائحة الداخلية لعمل ......
مجلس النواب يدين «الاعتداء» على مقر المجلس الأعلى للقضاء في طرابلس
مجلس النواب يدين «الاعتداء» على مقر المجلس الأعلى للقضاء في ......
المزيد