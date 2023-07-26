في ثاني اجتماع برئاسة المنفي.. إقرار اللائحة الداخلية لعمل «اللجنة المالية العليا»

القاهرة - بوابة الوسط

أقرت اللجنة المالية العليا، خلال اجتماعها الثاني الذي عُقِد صباح اليوم الأربعاء، بالمقر الرئيسي للمؤسسة الوطنية للنفط في العاصمة طرابلس، اللائحة المنظمة لعملها الداخلي، بحسب ما أعلنه المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي.

وأكد المكتب الإعلامي أن «اللجنة قد أقرت لائحة العمل الداخلي الخاص بها، واستعرضت نتائج أعمال اللجان الفرعية المشكلة لغرض حصر المشكلات وعرض الحلول المتعلقة بالأبواب الأول والثاني والثالث والرابع الخاصة بالإنفاق العام».

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وعقدت اللجنة المالية العليا المشكلة بموجب قرار المجلس الرئاسي رقم (18) لسنة 2023، اجتماعها الأول في مدينة سرت برئاسة المنفي بحضور كامل أعضاء اللجنة الـ17 الصادر في 7 يوليو الجاري.

وطالبت اللجنة في ختام اجتماعها الأول كافة الجهات الرسمية في الدولة مدها بـ«البيانات الدقيقة للإيرادات السيادية للدولة الليبية عن طريق المؤسسة الوطنية للنفط، ومصرف ليبيا المركزي والمصرف الليبي الخارجي، ومؤسسات الاستثمارات، والاتصالات والجمارك والضرائب باعتبارها إيرادات سيادية».

الاجتماع الثاني للجنة المالية العليا بمقر مؤسسة النفط في طرابلس، الأربعاء 26 يوليو 2023. (المجلس الرئاسي)