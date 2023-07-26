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توقيع «عقد من الباطن» مع «شلمبرجير» الأميركية لحفر 3 آبار نفط

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 26 يوليو 2023, 11:34 صباحا
توقيع «عقد من الباطن» مع «شلمبرجير» الأميركية لحفر 3 آبار نفط
من مراسم التوقيع بين شركتي الوطنية لحفر وصيانة آبار النفط و«شلمبرجير» الأميركية، 25 يوليو 2023. (مؤسسة النفط)
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وقعت شركتا الوطنية لحفر وصيانة آبار النفط و«شلمبرجير» الأميركية «عقدًا من الباطن» لحفر ثلاثة آبار في حقلي «النسر» و«الواحة» لصالح شركة «الريمسا».

وبموجب العقد تقدم شركة «شلمبرجير» الدعم اللازم للشركة الوطنية لحفر الآبار الثلاثة لصالح شركة «الريمسا»، وفق بيان صادر عن المؤسسة الوطنية للنفط، أشار إلى أن العقد «تسليم مفتاح»، وهو الأول من نوعه في ليبيا

وحضر مراسم التوقيع رئيس لجنة إدارة الشركة الوطنية للحفر عبدالمولى أبوفايد، وعضوا لجنة الإدارة سلطان عبدالعزيز ومحمد حسين، والمدير العام لفرع شركة «شلمبرجير» في ليبيا مصطفى عجاج.

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ويسمح العقد من الباطن لشركة ما حاصلة على عقد رئيسي جرى إبرامه مع جهة ما تسمى «صاحبة العمل» بتكليف شركة أو جهة أخرى تسمى بـ«المتعاقد من الباطن» بتنفيذ جزء من هذا العقد أو كله.

مؤسسة النفط: العقد خطوة لتطوير القطاع
وعدّ عضو إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، حسين صافار، توقيع العقد بمثابة «خطوة مهمة» في طريق تطوير قطاع النفط الليبي، مؤكدًا سعي المؤسسة إلى توطيد التعاون مع الشركة العالمية من أجل زيادة الإنتاج وتحسين الكفاءة التشغيلية.

في حين رحب المدير العام لفرع «شلمبرجير» في ليبيا، مصطفى عجاج، بالتعاون مع الشركة الوطنية لحفر وصيانة آبار النفط، منوهًا بخبرات شركته وقدراتها الفنية التي تمكنها من المساهمة في زيادة إنتاج حقول النفط الليبية.

وفي مارس الماضي، كشفت جريدة «وول ستريت جورنال» الأميركية إبرام شركتي «هانيويل إنترناشونال» و«هاليبرتون» الأميركيتين صفقات مع المؤسسة الوطنية للنفط بقيمة 1.4 مليار دولار لتطوير حقل نفط وبناء مصفاة.

وأشارت الجريدة في تقرير لها، إلى أنه من المقرر أن يجري الكشف عن هذه الصفقات قريبًا، ونقلت عن ناطق باسم شركة «هانيويل» قوله إن الصفقة الأولية التي من المتوقع الإعلان عنها قريبًا تتعلق بتصميم محطة يتبعها اتفاق بقيمة 400 مليون دولار لبناء مصنع بأكمله.

من مراسم التوقيع بين شركتي الوطنية لحفر وصيانة آبار النفط و«شلمبرجير» الأميركية، 25 يوليو 2023. (مؤسسة النفط)
من مراسم التوقيع بين شركتي الوطنية لحفر وصيانة آبار النفط و«شلمبرجير» الأميركية، 25 يوليو 2023. (مؤسسة النفط)
من مراسم التوقيع بين شركتي الوطنية لحفر وصيانة آبار النفط و«شلمبرجير» الأميركية، 25 يوليو 2023. (مؤسسة النفط)
من مراسم التوقيع بين شركتي الوطنية لحفر وصيانة آبار النفط و«شلمبرجير» الأميركية، 25 يوليو 2023. (مؤسسة النفط)
من مراسم التوقيع بين شركتي الوطنية لحفر وصيانة آبار النفط و«شلمبرجير» الأميركية، 25 يوليو 2023. (مؤسسة النفط)
من مراسم التوقيع بين شركتي الوطنية لحفر وصيانة آبار النفط و«شلمبرجير» الأميركية، 25 يوليو 2023. (مؤسسة النفط)
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