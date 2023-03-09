«شلمبرجير» تزود شركة الخليج العربي بمنظومة للمعالجة السايزمية

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت شركة الخليج العربي للنفط (أجوكو) أن شركة «SLB شلمبرجير» زودتها بمنظومة متكاملة للمعالجة السايزمية، التي تساعد في اكتشاف النفط.

وأشارت «(أجوكو) في بيان، اليوم الخميس، إلى العمل على تشغيل المنظومة بواسطة مجموعة من الخبراء والمختصين التابعين لـ(SLB) مع مجموعة من الخبراء والمختصين الليبيين».

وأضاف البيان أن «شلمبرجير» بدأت برنامجا لتدريب العناصر المحلية وتأهيلهم لتشغيل «مركز المعالجة السايزمية» الذي يعد المركز الوحيد في ليبيا والأول من نوعه في شمال أفريقيا.

- مستشار الاستكشاف بمؤسسة النفط يتفقد مركز المعالجة السيزمية في «أجوكو»

- صيانة خط مياه البحر المغذي للمجمع الصناعي بـ«راس لانوف»

- استقرار أسعار النفط بعد انخفاض غير متوقع في المخزونات الأميركية

المدير الإقليمي لـ «شلمبرجير» يزور مركز المعالجة السايزمية

وزار المدير الإقليمي لبرمجيات الحاسوب والدراسات (منطقة شمال أفريقيا) بالشركة فرناندو روجي، المركز التابع لشركة الخليج العربي، أمس الأربعاء، حيث استقبله عدد من مسؤولي الشركة الليبية.

المدير الإقليمي لشركة «شلمبرجير» فرناندو روجي خلال لقاء مع مسؤولين بشركة الخليج العربي. (شركة الخليج العربي)

المدير الإقليمي لشركة «شلمبرجير» فرناندو روجي خلال لقاء مع مسؤولين بشركة الخليج العربي. (شركة الخليج العربي)

المدير الإقليمي لشركة «شلمبرجير» فرناندو روجي خلال لقاء مع مسؤولين بشركة الخليج العربي. (شركة الخليج العربي)