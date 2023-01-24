مستشار الاستكشاف بمؤسسة النفط يتفقد مركز المعالجة السيزمية في «أجوكو»

القاهرة - بوابة الوسط

تفقد مستشار الاستكشاف بإدارة المؤسسة الوطنية للنفط بشير قريعة مركز المعالجة السيزمية الحديثة بشركة الخليج العربي للنفط «أجوكو»، حيث قدم مراقب التجهيزات الجيوفيزيقية بالشركة أحمد الحاسي شروحا عن عمل المركز.

جاء ذلك على هامش اجتماع الجمعية العمومية للشركة أمس الإثنين، حيث أكد الحاسي سعي «أجوكو» إلى الحفاظ على ريادتها في مجال الاستكشاف، من خلال زيادة التنقيب والإنتاج باستخدام عناصر محلية، وبأحدث التقنيات والابتكارات لضمان تحقيق النمو المستدام، حسب بيان الشركة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

ورافق قريعة مدير إدارة الاستكشاف بمؤسسة النفط عبدالمنعم بطيخ، ومدير إدارة المعلومات بالقاسم ساسي، ومدير إدارة الاستكشاف بشركة سرت لإنتاج النفط والغاز عبدالله الرباطي، كما كان في استقبالهم مدير الجيوفيزياء بالمركز صالح قاسم، ومدير إدارة المعلومات جادالله الأطرش.

مركز المعالجات السيزمية

ويشمل مركز المعالجات السيزمية الحديثة بشركة «أجوكو» منصة ومنظومة معالجة البيانات الجيوفيزيائية «أوميغا» الخاصة بشركة «شلمبرجير» للخدمات النفطية، التي تعتبر الأولى من نوعها على مستوى قارة أفريقيا والشرق الأوسط من حيث نظام المعالجة السيزمية المتطورة.

وتعد منظومة «أوميغا» أحدث التقنيات لمعالجة البيانات الجيوفيزيائية والرائدة في مجال الاستكشاف، التي تعمل إلى جنب منصة برمجيات «بيتريل» الخاصة بـ«شلمبرجير» لتوفير حزمة برامج التصوير وتفسير الطبقات الأكثر فاعلية والأعلى مستوى فنيا؛ لتقديم نتائج عالية الجودة في أقصر وقت في مجال استكشاف النفط والغاز.

وقال الحاسي إن المركز، بالتعاون مع إدارة التدريب والتطوير، نفذ دورة متطورة حول المنظومة لعدد من مهندسين الشركة خلال الأسابيع الماضية، مؤكدا استعداد المركز لتقديم كل الخدمات الجيوفيزيائية ومعالجة البيانات كافة من كل الشركات التابعة لمؤسسة النفط، التي تعزز مبدأ الأمن المعلوماتي للدولة والاحتفاظ بالبيانات والمعلومات المهمة داخل الدولة وتوطين التقنية بها.