باتيلي: نحن بحاجة إلى حل سياسي شامل.. وبيئة آمنة لإجراء الانتخابات

القاهرة - بوابة الوسط

حث الممثل الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عبدالله باتيلي، اليوم الثلاثاء، الجهات المعنية الرئيسية والمؤسسات الليبية على التوصل إلى تسوية شاملة للقضايا السياسية المتنازع عليها.

وقال باتيلي في كلمته باجتماع مجموعة العمل الأمنية المنبثقة عن مؤتمر برلين واللجنة العسكرية المشتركة «5+5» في مدينة بنغازي، إن جهود مجلسي النواب والدولة تمثل «خطوة مهمة»، لافتًا إلى «النظر حاليا في نتائج اجتماع لجنة 6+6» المشكلة من المجلسين لإعداد القوانين الانتخابية.

انطلق في مدينة بنغازي، اليوم الثلاثاء، اجتماع مجموعة العمل الأمنية المنبثقة عن مسار برلين مع اللجنة العسكرية المشتركة «5+5»، بحضور ممثلين عن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

ودعا عضو اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» عن المنطقة الغربية، اللواء مختار النقاصة، في كلمته خلال انطلاق الاجتماع، الدول المشاركة في عملية برلين إلى الضغط من أجل إخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب.

- لجنة «6+6»: نرفض «إملاءات» البعثة الأممية ونطالبها بدعم خارطة الطريق

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وعلق النقاصة على الوضع السياسي قائلا إن «الأجسام السياسية التي تطالب إعلاميا بالانتخابات، هم بالواقع ضد الانتخابات»، مؤكدا، «لا توجد معطيات لإجراء الانتخابات في المدة القريبة».

وشدد المبعوث الأممي على الحاجة إلى «حل سياسي شامل بتوافق جميع القادة الليبيين»، داعيا إلى ضرورة الوصول إلى «بيئة آمنة لإجراء الانتخابات ومعالجة القضايا المتعلقة بالتشكيلات المسلحة».

لجنة «6+6»: نرفض ملاحظات البعثة الأممية على خارطة الطريق

وأعلنت اللجنة المشتركة «6+6» المكلفة من مجلسي النواب والدولة بإعداد مشروعات قوانين الاستفتاء والانتخابات العامة، الإثنين، أنها ترفض كتاب البعثة الأممية بشأن القوانين الانتخابية التي أعدتها اللجنة، وقالت إنه يتضمن «مطالبات حملت صيغة الواجب والمطلوب، واشتراط الدعم مقابل الأخذ بما ورد».

وقالت اللجنة في بيان إنها ترفض محاولة بعثة الأمم المتحدة فرض الإملاءات في الشأن الليبي، متهمة المبعوث الأممي عبدالله باتيلي بمحاولة تغليب طرف على آخر ودعمه، مشيرة إلى «قلقها العميق إزاء حالة التخبط السائد بعمل البعثة الأممية في ليبيا» ودعت البعثة إلى دعم خارطة الطريق المعروضة على المجلسين، ودعم توحيد المؤسسات عبر تشكيل حكومة موحدة.