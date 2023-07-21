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«الخليج العربي» تعلن السيطرة على تسريبين في حقل البيضاء النفطي

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 21 يوليو 2023, 03:53 مساء
«الخليج العربي» تعلن السيطرة على تسريبين في حقل البيضاء النفطي
السيطرة على تسريبين في حقل البيضاء النفطي. (شركة الخليج العربي للنفط)
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أعلنت شركة الخليج العربي للنفط، السيطرة على تسريبين في حقل البيضاء النفطي، وبالتحديد على خط التدفق قطر (10) بوصات الرابط بين محطة الكتلة ومحطة الضخ الرئيسية بحقل البيضاء النفطي.

ولفتت الشركة في بيان اليوم، إلى ورود بلاغ صباح أمس الخميس، إلى مشرف وحدة السلامة والإطفاء ومشرف الأمن الصناعي بحقل البيضاء النفطي من قبل منسقة الصيانة ومنسقة العمليات، بوقوع تسريبين بخط التدفق قطر (10) بوصة الرابط بين محطة الكتلة ومحطة الضخ الرئيسية بحقل البيضاء النفطي.

إصلاح التسريبين وإعادة فتح الصمامات
وتابعت أن طواقم الإطفاء خرجت على الفور لاتخاذ كافة إجراءات السلامة وتأمين الموقع للعمل على إصلاح هذا التسرب بعزل منطقة الحادث، بحضور ومتابعة مراقب الحقل ومنسق الصيانة ومشرف السلامة ومشرف العمليات ومشرف الشؤون الفنية.

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أكدت أن فريق صيانة الأنابيب تمكن بعد عدة ساعات من العمل المتواصل، من إصلاح التسريبين وإعادة فتح الصمامات من قبل منسقة العمليات وإرجاع الخط للعمل، والتأكد من عدم وجود أي تسرب للاستمرار في عملية الضخ للحفاظ على معدلات الإنتاج.

السيطرة على تسريبين في حقل البيضاء النفطي. (شركة الخليج العربي للنفط)
السيطرة على تسريبين في حقل البيضاء النفطي. (شركة الخليج العربي للنفط)
السيطرة على تسريبين في حقل البيضاء النفطي. (شركة الخليج العربي للنفط)
السيطرة على تسريبين في حقل البيضاء النفطي. (شركة الخليج العربي للنفط)
السيطرة على تسريبين في حقل البيضاء النفطي. (شركة الخليج العربي للنفط)
السيطرة على تسريبين في حقل البيضاء النفطي. (شركة الخليج العربي للنفط)
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