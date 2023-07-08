عون: ليبيا تحتاج مضاعفة إنتاج الغاز

القاهرة - بوابة الوسط: ترجمة هبة هشام

أكد وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، محمد عون، حاجة ليبيا إلى مضاعفة إنتاجها من الغاز، لتلبية الاحتياجات المحلية، معربا عن الأمل في زيادة الإنتاج النفطي في غضون خمس سنوات بدرجة كافية، لتصبح ليبيا المصدر الرئيسي للخام إلى إيطاليا وأوروبا.

وأوضح عون، في تصريحات لموقع «ستاندرد & بوروز» العالمي، نُشرت أمس الجمعة، أن مؤسسة النفط الوطنية تجري مباحثات مع شركة «إيني» الإيطالية، لتطوير حقول «الحمادة» للغاز من أجل تحقيق هذا الهدف.

وقال، على هامش اجتماعات منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) في فيينا: «نعمل على تغذية عديد من محطات الطاقة بالوقود المسال الذي نستورده. لهذا علينا زيادة إنتاج الغاز، ولهذا وقّعنا اتفاقا مع شركة إيني، ونناقش الآن تطوير حقول الغاز في الحمادة».

صادرات الغاز الليبي إلى إيطاليا

وأضاف عون: «نصدر الغاز إلى إيطاليا، لكن ليس بالكمية الكافية التي نرغب من خلالها في إحداث تغيير في أوروبا. سيستغرق الأمر سنوات. لدينا عديد من اكتشافات الغاز، لكنها غير مطورة بعد، وفور أن نطورها في غضون خمس سنوات، كما أتوقع، سنكون في موقع يسمح لنا بزيادة صادراتنا من الغاز».

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حسب بيانات رسمية، بلغ إنتاج الغاز الليبي ثلاثة مليارات و175 مليونا و813 ألفا و729 مترا مكعبا خلال الربع الأول من العام الحالي. وتابع: «ليبيا قادرة على زيادة الإنتاج النفطي إلى 1.4 و1.5 مليون برميل يوميا في العام 2024، في إطار خطتها لرفع الإنتاج إلى مليوني برميل على المدى المتوسط». وبيّن عون: «هدفنا هو إنتاج مليوني برميل يوميا، وهذا مشروع إستراتيجي تعمل عليه مؤسسة النفط الوطنية، ونعمل بجد كبير لإصلاح الآبار».