  • Alwasat News
Atwasat

عون: ليبيا تحتاج مضاعفة إنتاج الغاز

القاهرة - بوابة الوسط: ترجمة هبة هشام السبت 08 يوليو 2023, 10:23 صباحا
عون: ليبيا تحتاج مضاعفة إنتاج الغاز
وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية، محمد عون. (أرشيفية: صفحة الوزارة على فيسبوك)
alwasat radio

أكد وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، محمد عون، حاجة ليبيا إلى مضاعفة إنتاجها من الغاز، لتلبية الاحتياجات المحلية، معربا عن الأمل في زيادة الإنتاج النفطي في غضون خمس سنوات بدرجة كافية، لتصبح ليبيا المصدر الرئيسي للخام إلى إيطاليا وأوروبا.

وأوضح عون، في تصريحات لموقع «ستاندرد & بوروز» العالمي، نُشرت أمس الجمعة، أن مؤسسة النفط الوطنية تجري مباحثات مع شركة «إيني» الإيطالية، لتطوير حقول «الحمادة» للغاز من أجل تحقيق هذا الهدف.

وقال، على هامش اجتماعات منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) في فيينا: «نعمل على تغذية عديد من محطات الطاقة بالوقود المسال الذي نستورده. لهذا علينا زيادة إنتاج الغاز، ولهذا وقّعنا اتفاقا مع شركة إيني، ونناقش الآن تطوير حقول الغاز في الحمادة».

صادرات الغاز الليبي إلى إيطاليا
وأضاف عون: «نصدر الغاز إلى إيطاليا، لكن ليس بالكمية الكافية التي نرغب من خلالها في إحداث تغيير في أوروبا. سيستغرق الأمر سنوات. لدينا عديد من اكتشافات الغاز، لكنها غير مطورة بعد، وفور أن نطورها في غضون خمس سنوات، كما أتوقع، سنكون في موقع يسمح لنا بزيادة صادراتنا من الغاز».

- إنتاج النفط الليبي يسجل مليونا و207 آلاف برميل
- عون يتوقع زيادة إنتاج النفط الليبي إلى 2 مليون برميل يوميا خلال 5 سنوات

حسب بيانات رسمية، بلغ إنتاج الغاز الليبي ثلاثة مليارات و175 مليونا و813 ألفا و729 مترا مكعبا خلال الربع الأول من العام الحالي. وتابع: «ليبيا قادرة على زيادة الإنتاج النفطي إلى 1.4 و1.5 مليون برميل يوميا في العام 2024، في إطار خطتها لرفع الإنتاج إلى مليوني برميل على المدى المتوسط». وبيّن عون: «هدفنا هو إنتاج مليوني برميل يوميا، وهذا مشروع إستراتيجي تعمل عليه مؤسسة النفط الوطنية، ونعمل بجد كبير لإصلاح الآبار».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

منظمة دولية: تدمير كل الأسلحة الكيميائية المصرّح عنها بشكل لا رجعة فيه

منظمة دولية: تدمير كل الأسلحة الكيميائية المصرّح عنها بشكل لا رجعة فيه
إردوغان يعلن أن بوتين سيزور تركيا في أغسطس

إردوغان يعلن أن بوتين سيزور تركيا في أغسطس
سقوط الحكومة الهولندية إثر خلافات بشأن الهجرة

سقوط الحكومة الهولندية إثر خلافات بشأن الهجرة
«هيومن رايتس» تطالب تونس بوقف طرد مهاجرين إلى الحدود الليبية

«هيومن رايتس» تطالب تونس بوقف طرد مهاجرين إلى الحدود الليبية
مانشستر سيتي يعلن تفاصيل أكبر جولة لكؤوس الثلاثية التاريخية

مانشستر سيتي يعلن تفاصيل أكبر جولة لكؤوس الثلاثية التاريخية
على هامش ندوة «أوبك».. عون يبحث مشروع نقل غاز نيجيريا إلى أوروبا عبر ليبيا

على هامش ندوة «أوبك».. عون يبحث مشروع نقل غاز نيجيريا إلى أوروبا عبر ليبيا
اختبارات قاسية لأردا غولر في معسكر ريال مدريد بأميركا

اختبارات قاسية لأردا غولر في معسكر ريال مدريد بأميركا
الجزائر تتصدر جدول ميداليات دورة الألعاب الرياضية العربية

الجزائر تتصدر جدول ميداليات دورة الألعاب الرياضية العربية
الحكومة العراقية تفتح «تحقيقاً» في قضية خطف الإسرائيلية إليزابيث تسوركوف

الحكومة العراقية تفتح «تحقيقاً» في قضية خطف الإسرائيلية إليزابيث تسوركوف
بعد إرجاء رحلته مرتين.. «أريان 5» الأوروبي ينطلق في مهمته الأخيرة

بعد إرجاء رحلته مرتين.. «أريان 5» الأوروبي ينطلق في مهمته الأخيرة
فيديو.. الاتحاد يعلن استكمال دور سداسي التتويج ويرفض مبررات تغيير حكام مباراته أمام أبوسليم

فيديو.. الاتحاد يعلن استكمال دور سداسي التتويج ويرفض مبررات تغيير حكام مباراته ...
توجيه الاتهام لـ450 شخصا وضبط مئات آلاف نبتات القنّب في عملية واسعة ببريطانيا

توجيه الاتهام لـ450 شخصا وضبط مئات آلاف نبتات القنّب في عملية واسعة ببريطانيا
مسؤولون أميركيون: ليبيا مركز رئيسي في استراتيجية واشنطن لمنع الصراع

مسؤولون أميركيون: ليبيا مركز رئيسي في استراتيجية واشنطن لمنع الصراع
مختار دريرة يسرد حكايا زنقة البدري وشائب العين ومحاولة اغتيال بن زكري

مختار دريرة يسرد حكايا زنقة البدري وشائب العين ومحاولة اغتيال بن زكري
جريدة «الوسط»: «تهديدات» تجعل الاحتمالات مفتوحة على جبهة النفط

جريدة «الوسط»: «تهديدات» تجعل الاحتمالات مفتوحة على جبهة النفط
شاهد في «وسط الخبر»: هل ستنجح تركيا في ضخ الدماء إلى جسد الانتخابات؟

شاهد في «وسط الخبر»: هل ستنجح تركيا في ضخ الدماء إلى جسد الانتخابات؟
بالأسماء: أعضاء «اللجنة المالية العليا» ومهامها

بالأسماء: أعضاء «اللجنة المالية العليا» ومهامها
الولايات المتحدة تقدم تجهيزات أرضية إلى مطار سبها

الولايات المتحدة تقدم تجهيزات أرضية إلى مطار سبها
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
إحالة الملفات المستوفاة لعدد من متضرري تاورغاء إلى وزارة التخطيط
إحالة الملفات المستوفاة لعدد من متضرري تاورغاء إلى وزارة التخطيط
إغلاق العديد من محال بيع الدواجن واللحوم في بني وليد
إغلاق العديد من محال بيع الدواجن واللحوم في بني وليد
ديوان المحاسبة الليبي يشارك في اعتماد التقرير النهائي لمراجعة حسابات «كوميسا»
ديوان المحاسبة الليبي يشارك في اعتماد التقرير النهائي لمراجعة ...
كيف يصبح تشفير «البيتكوين» مصدرا للعملة الصعبة في ليبيا؟.. خبير اقتصادي ليبي يشرح
كيف يصبح تشفير «البيتكوين» مصدرا للعملة الصعبة في ليبيا؟.. خبير ...
ملتقى ليبي يتبنى «خارطة طريق» تركز على الحكم المحلى
ملتقى ليبي يتبنى «خارطة طريق» تركز على الحكم المحلى
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
عمره 81 عاما.. محمد وليد مصباح يتقدم لامتحان الثانوية العامة في صبراتة
عمره 81 عاما.. محمد وليد مصباح يتقدم لامتحان الثانوية العامة......
«التعليم»: 53.88% نسبة النجاح في شهادة التعليم الأساسي
«التعليم»: 53.88% نسبة النجاح في شهادة التعليم الأساسي...
القبض على الأستاذ بجامعة بنغازي بالقاسم العبيدي
القبض على الأستاذ بجامعة بنغازي بالقاسم العبيدي...
الدبيبة يصدر توجيها بشأن أصحاب النشاط التجاري العاملين بالقطاع العام
الدبيبة يصدر توجيها بشأن أصحاب النشاط التجاري العاملين ......
صور أقمار صناعية تظهر كيفية استهداف قوات «فاغنر» في ليبيا
صور أقمار صناعية تظهر كيفية استهداف قوات «فاغنر» في ليبيا...
المزيد
الأرصاد: أجواء ساخنة نسبيا علي بعض مناطق شمال غرب ليبيا (السبت 8 يوليو 2023)
الأرصاد: أجواء ساخنة نسبيا علي بعض مناطق شمال غرب ليبيا ......
تعليق جديد من عون بشأن التهديدات بعرقلة إنتاج النفط الليبي
تعليق جديد من عون بشأن التهديدات بعرقلة إنتاج النفط الليبي...
عون: ليبيا تحتاج مضاعفة إنتاج الغاز
عون: ليبيا تحتاج مضاعفة إنتاج الغاز...
ملتقى ليبي يتبنى «خارطة طريق» تركز على الحكم المحلى
ملتقى ليبي يتبنى «خارطة طريق» تركز على الحكم المحلى...
كيف يصبح تشفير «البيتكوين» مصدرا للعملة الصعبة في ليبيا؟.. خبير اقتصادي ليبي يشرح
كيف يصبح تشفير «البيتكوين» مصدرا للعملة الصعبة في ليبيا؟.. ......
المزيد