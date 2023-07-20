  • Alwasat News
Atwasat

النيابة العامة تأمر بحبس مسؤول مركزالشرطة الزراعية القره بوللي

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 20 يوليو 2023, 04:33 مساء
النيابة العامة تأمر بحبس مسؤول مركزالشرطة الزراعية القره بوللي
الأرض المملوكة للدولة التي جرى الاعتداء عليها في القره بوللي. (مكتب النائب العام)
alwasat radio

أمرت النيابة العامة بحبس مسؤول مركزالشرطة الزراعية القره بوللي، لتورطه في قضية الاعتداء على 22 هكتارا من أملاك الدولة شرق مدينة طرابلس للاستيلاء عليها، على ما أفاد بيان صدر عن مكتب النائب العام، اليوم الخميس.

وأوضح البيان أن «نائب النيابة بنيابة النظام العام في نطاق اختصاص محكمة استئناف طرابلس، تولى بحث الظروف الملابسة لواقعة غزو اثنين وعشرين هكتاراً من أملاك الدولة اللبيبة شرقي مدينة طرابلس، فأسفرت إجراءات التحقيق عن إثبات توجه سلوك الجاني نحو قطع أشجار العقار محل الجريمة، وجرف تربته حتى تهيأ له الاستيلاء عليه».

- حبس مدير سابق بشركة خدمات الطرق السريعة احتياطيا بتهمة الاختلاس

وأضاف البيان أن «البحث أنبأ عن تقصير قائد مركز الشرطة في أداء واجب التبليغ، وإمساكه دون سند قانوني عن مباشرة الإجراءات الأولية في مواجهة مرتكب الفعل، وبذلك انتهى المحقق إلى الأمر بحبسه احتياطياً على ذمة التحقيق، ومضى في طلب مرتكب الفعل، وغيره ممن أسهموا جنائياً في تمام الواقعة موضوع التحقيق».

الأرض المملوكة للدولة التي جرى الاعتداء عليها في القره بوللي. (مكتب النائب العام)
الأرض المملوكة للدولة التي جرى الاعتداء عليها في القره بوللي. (مكتب النائب العام)
الأرض المملوكة للدولة التي جرى الاعتداء عليها في القره بوللي. (مكتب النائب العام)
الأرض المملوكة للدولة التي جرى الاعتداء عليها في القره بوللي. (مكتب النائب العام)
الأرض المملوكة للدولة التي جرى الاعتداء عليها في القره بوللي. (مكتب النائب العام)
الأرض المملوكة للدولة التي جرى الاعتداء عليها في القره بوللي. (مكتب النائب العام)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

المنتخب الوطني يحافظ على مركزه في تصنيف «فيفا» والأرجنتين في الصدارة

المنتخب الوطني يحافظ على مركزه في تصنيف «فيفا» والأرجنتين في الصدارة
كاريكاتير خيري - السودان

كاريكاتير خيري - السودان
تركيا والإمارات توقعان اتفاقات بـ50.7 مليار دولار

تركيا والإمارات توقعان اتفاقات بـ50.7 مليار دولار
مصنع فرنسي يعتمد على الحشرات لإطعام الأسماك

مصنع فرنسي يعتمد على الحشرات لإطعام الأسماك
واشنطن: موسكو تفكر في ضرب سفن مدنية بالبحر الأسود

واشنطن: موسكو تفكر في ضرب سفن مدنية بالبحر الأسود
إنتصار بوراوي تكتب عن: «العقيد».. وأسلوب السرد الحكائي

إنتصار بوراوي تكتب عن: «العقيد».. وأسلوب السرد الحكائي
العاهل المغربي يدعو نتنياهو لزيارة المملكة بعد الاعتراف بمغربية الصحراء

العاهل المغربي يدعو نتنياهو لزيارة المملكة بعد الاعتراف بمغربية الصحراء
(فيديو) رئيس نادي الاتحاد: الشلماني واتحاد الكرة «مفلسون» وجعلوا الكرة الليبية في آخر مصاف التصنيف

(فيديو) رئيس نادي الاتحاد: الشلماني واتحاد الكرة «مفلسون» وجعلوا الكرة الليبية ...
بحضور الحداد والناظوري.. ماكرون يمنح أعضاء لجنة «5+5» وسام الشرف

بحضور الحداد والناظوري.. ماكرون يمنح أعضاء لجنة «5+5» وسام الشرف
مانشستر سيتي يمنح الضوء الأخضر لرياض محرز بالانتقال إلى الأهلي السعودي

مانشستر سيتي يمنح الضوء الأخضر لرياض محرز بالانتقال إلى الأهلي السعودي
بعد طرابلس وبنغازي.. «مصر للطيران» تطلق رحلاتها إلى مصراتة في سبتمبر

بعد طرابلس وبنغازي.. «مصر للطيران» تطلق رحلاتها إلى مصراتة في سبتمبر
بيع 1.34 مليون تذكرة لكأس عالم للسيدات

بيع 1.34 مليون تذكرة لكأس عالم للسيدات
ريال مدريد يواجه برشلونة في «كلاسيكو» مبكر بأميركا

ريال مدريد يواجه برشلونة في «كلاسيكو» مبكر بأميركا
المحترف الليبي السنوسي الهادي يبدأ مشواره بالتهديف مع فريق الإمارات

المحترف الليبي السنوسي الهادي يبدأ مشواره بالتهديف مع فريق الإمارات
أوكرانيا: 60 ألف طن من الحبوب أتلفت جراء الضربات الروسية الليلية

أوكرانيا: 60 ألف طن من الحبوب أتلفت جراء الضربات الروسية الليلية
دعوة مغربية إلى منتخب الطائرة الليبي للمشاركة في معسكر الإعداد الأفريقي

دعوة مغربية إلى منتخب الطائرة الليبي للمشاركة في معسكر الإعداد الأفريقي
«رايتس ووتش» تنتقد فرض جهاز الأمن الداخلي «قيودا» على الليبيات

«رايتس ووتش» تنتقد فرض جهاز الأمن الداخلي «قيودا» على الليبيات
فضيحة انتهاكات جنسية تهز «ماكدونالدز» في بريطانيا

فضيحة انتهاكات جنسية تهز «ماكدونالدز» في بريطانيا
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
خلال انعقاد اللجنة المالية العليا بسرت.. المنفي: نتطلع إلى تحييد المال العام عن الصراع
خلال انعقاد اللجنة المالية العليا بسرت.. المنفي: نتطلع إلى تحييد ...
المنفي: توزيع الموارد بشكل عادل مسألة فنية سنتمكن من تنفيذها
المنفي: توزيع الموارد بشكل عادل مسألة فنية سنتمكن من تنفيذها
المنفي يؤكد ضرورة الحفاظ على إمدادات الكهرباء وزيادة إنتاج النفط
المنفي يؤكد ضرورة الحفاظ على إمدادات الكهرباء وزيادة إنتاج النفط
النهر الصناعي: غرق مزارع وهدر 500 ألف لتر مكعب جراء تسرب بمحطة قرب الزويتينة
النهر الصناعي: غرق مزارع وهدر 500 ألف لتر مكعب جراء تسرب بمحطة ...
اللجنة المالية العليا تطالب مدها بالبيانات الدقيقة للإيرادات السيادية
اللجنة المالية العليا تطالب مدها بالبيانات الدقيقة للإيرادات ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
«التعليم»: 53.88% نسبة النجاح في شهادة التعليم الأساسي
«التعليم»: 53.88% نسبة النجاح في شهادة التعليم الأساسي...
صور أقمار صناعية تظهر كيفية استهداف قوات «فاغنر» في ليبيا
صور أقمار صناعية تظهر كيفية استهداف قوات «فاغنر» في ليبيا...
«حجاج ليبيون ناموا في الممرات والشوارع»... كيف ردت الهيئة العامة لشؤون الحج؟ (فيديو)
«حجاج ليبيون ناموا في الممرات والشوارع»... كيف ردت الهيئة ......
الدبيبة: نعتزم فتح الباب لتعيينات جديدة في صفوف المعلمين
الدبيبة: نعتزم فتح الباب لتعيينات جديدة في صفوف المعلمين...
«التعليم» تخصص رابطا لنتيجة شهادة التعليم الأساسي
«التعليم» تخصص رابطا لنتيجة شهادة التعليم الأساسي...
المزيد
هجوم إلكتروني مستمر منذ ساعات على مركز بيانات شركة ليبيا للاتصالات والتقنية
هجوم إلكتروني مستمر منذ ساعات على مركز بيانات شركة ليبيا ......
خبراء أمميون قلقون إزاء سياسة حكومة الوحدة «التمييزية» ضد المرأة وتقييد حقها في السفر
خبراء أمميون قلقون إزاء سياسة حكومة الوحدة «التمييزية» ضد ......
النيابة العامة تأمر بحبس مسؤول مركزالشرطة الزراعية القره بوللي
النيابة العامة تأمر بحبس مسؤول مركزالشرطة الزراعية القره ......
اللجنة المالية العليا تطالب مدها بالبيانات الدقيقة للإيرادات السيادية
اللجنة المالية العليا تطالب مدها بالبيانات الدقيقة للإيرادات......
النهر الصناعي: غرق مزارع وهدر 500 ألف لتر مكعب جراء تسرب بمحطة قرب الزويتينة
النهر الصناعي: غرق مزارع وهدر 500 ألف لتر مكعب جراء تسرب ......
المزيد