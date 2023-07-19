عقيلة والمشري والدبيبة يهنئون برأس السنة الهجرية

القاهرة - بوابة الوسط

هنأ مجلسا النواب برئاسة المستشار عقيلة صالح، والأعلى للدولة برئاسة خالد المشري، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، الشعب الليبي لمناسبة حلول العام الهجري الجديد 1445.

ودعا الدبيبة إلى استلهام «التضحية من أجل بناء وطننا وحماية مستقبل أجيالنا»، من هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم، وغرد عبر «تويتر» قائلًا: «ونحن نستقبل عامًا هجريًا جديدًا نستشعر ما انطوت عليه هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ وقد ضحى بالغالي والنفيس، وترك أهله وأرضه من أجل هدفه الأكبر ورسالته العظمى. استذكار هذا الشعور يجب أن يبعث هممنا جميعًا نحو التضحية؛ من أجل بناء وطننا، وحماية مستقبل أجيالنا».

وورد في خطاب صادر عن رئيس ديوان مجلس النواب «يطيب لنا وجميع العاملين بديوان مجلس النواب أن نتقدم بخالص التهاني وأطيب التبريكات لكل أبناء الشعب الليبي ومجلس النواب رئاسةً وأعضاء لمناسبة حلول العام الهجري الجديد 1445 من هجرة خاتم الأنبياء والمرسلين عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم سائلين المولى عز وجل أن يُعيده على بلادنا وشعبنا وسائر بلاد المسلمين بالخير واليمن والبركات. كل عام وأنتم بخير والسلام عليكم و رحمة الله».

حكومة الدبيبة: استمرار امتحانات الدور الثاني الخميس المقبل

حكومة الوحدة: الأربعاء عطلة لمناسبة رأس السنة الهجرية والخميس إجازة من الرصيد السنوي

ولنفس المناسبة، تقدم المجلس الأعلى للدولة بأطيب التهاني والتمنيات إلى الشعب الليبي وإلى جميع المسلمين، وقال في منشور عبر صفحته بموقع «فيسبوك»: «نسأل الله جل في علاه أن يوحد صفوف المسلمين ويجمع كلمتهم على الحق، وأن يحفظ بلادنا وشعوبنا من كل سوء ومكروه، وأن يجعل هذا العام الجديد عام خير وبركة وأمن واستقرار وتقدم ورقي».

عطلة رأس السنة الهجرية

وأصدر الدبيبة، قرارًا باعتبار اليوم الأربعاء 19 يوليو عطلة رسمية لمناسبة رأس السنة الهجرية الجديدة.

ونص قرار الدبيبة رقم «308» لسنة 2023 على أن الأربعاء عطلة رسمية لعيد رأس السنة الهجرية في المؤسسات والمرافق العامة كافة، ومراعاة المرافق ذات الخدمات الإنسانية والأمنية مع حفظ حق العاملين بها في الحصول على مقابل عمل هذا اليوم طبقا لأحكام المادة (16) من القانون رقم (12) لسنة 2010 بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.

كما أشار القرار إلى منح إجازة لجميع الجهات العامة غدًا الخميس 20 يوليو تخصم من رصيد الإجازة السنوية للموظف.