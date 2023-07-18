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الدبيبة يؤكد للمنفي دعمه للجنة المالية العليا وإطلاع كل الأطراف على عدالة الإنفاق الحكومي

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 18 يوليو 2023, 08:20 مساء
الدبيبة يؤكد للمنفي دعمه للجنة المالية العليا وإطلاع كل الأطراف على عدالة الإنفاق الحكومي
رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، (أرشيفية: حكومتنا)
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أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة خلال لقائه مع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، اليوم الثلاثاء، «دعمه الكامل لعمل لجنة متابعة الإنفاق» التي شكلها المجلس الرئاسي، مشددًا على «ضرورة إطلاع كل الأطراف على عدالة الإنفاق الحكومي الذي تبنته الحكومة في عملها»، وفق ما نشرته منصة «حكومتنا» عبر صفحتها على «فيسبوك».

محاور اجتماع المنفي والدبيبة
واستقبل الدبيبة ظهر اليوم المنفي في مكتبه بمقر رئاسة مجلس الوزراء في طرابلس، للتباحث حول تطورات الأوضاع السياسية المحلية والإقليمية، ومناقشة دور لجنة تنظيم ومتابعة الإنفاق العام وتعزيز الشفافية، وأهمية تضافر كل المؤسسات لإنجاح مهمتها.

- المنفي والدبيبة يؤكدان التعاون الإيجابي بين مؤسسات الدولة لنجاح عمل لجنة الإنفاق العام

وقالت منصة «حكومتنا» عبر صفحتها على «فيسبوك» إن اجتماع المنفي والدبيبة «تناول سبل توحيد الجهود الدولية من أجل الوصول للانتخابات في أفضل الظروف الممكنة»، مشيرة إلى «اتفاق» الطرفين على ضرورة استمرار دعم جهود الممثل الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبدالله باتيلي في هذا الصدد.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي من جانبه، إن المنفي والدبيبة أكدا خلال الاجتماع على «التعاون الإيجابي بين كافة مؤسسات الدولة لنجاح عمل اللجنة المشكلة من المجلس الرئاسي لتنظيم الإنفاق العام وتعزيز الشفافية».

لقاء المنفي والدبيبة مع باتيلي والسفيرة البريطانية
والتقى المنفي في وقت سابق اليوم مع الممثل الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عبدالله باتيلي، الذي أطلعه على «نتائج مشاوراته السياسية الأخيرة، لإيجاد آلية تشاورية تمكن من كسر الجمود الحالي».

كما التقى الدبيبة مع السفيرة البريطانية لدى ليبيا كارولين هورندال التي أطلعته أيضًا على المشاورات السياسية التي تجريها مع الأطراف الليبية والدولية حول مستجدات الوضع السياسي في ليبيا، وفق المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية.

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