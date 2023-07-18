المنفي والدبيبة يؤكدان التعاون الإيجابي بين مؤسسات الدولة لنجاح عمل لجنة الإنفاق العام

القاهرة - بوابة الوسط

أكد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ورئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة «التعاون الإيجابي بين كافة مؤسسات الدولة لنجاح عمل اللجنة المشكلة من المجلس الرئاسي لتنظيم الإنفاق العام وتعزيز الشفافية» في إشارة إلى اللجنة المالية العليا التي أصدر المجلس الرئاسي قرار تشكلها قبل أيام.

جاء تأكيد المنفي والدبيبة، خلال اجتماعهما ظهر اليوم الثلاثاء بمقر مجلس الوزراء في العاصمة طرابلس.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي إن لقاء المنفي والدبيبة «تناول الجهود المحلية لإجراء الانتخابات والتنسيق مع الدول الإقليمية المهتمة بالملف الليبي، لتوحيد الجهود الدولية لدعم ليبيا في إجراء الانتخابات وفق قوانين عادلة ونزيهة».

- السفيرة البريطانية تطلع الدبيبة على مشاوراتها مع الأطراف الليبية والدولية حول الوضع السياسي في ليبيا

- باتيلي يطلع المنفي على نتائج مشاوراته بشأن آلية كسر الجمود السياسي

- بالأسماء: أعضاء «اللجنة المالية العليا» ومهامها

لقاء المنفي والدبيبة مع باتيلي والسفيرة البريطانية

والتقى المنفي في وقت سابق اليوم مع الممثل الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عبدالله باتيلي، الذي أطلعه على «نتائج مشاوراته السياسية الأخيرة، لإيجاد آلية تشاورية تمكن من كسر الجمود الحالي».

كما التقى الدبيبة مع السفيرة البريطانية لدى ليبيا كارولين هورندال التي أطلعته أيضًا على المشاورات السياسية التي تجريها مع الأطراف الليبية والدولية حول مستجدات الوضع السياسي في ليبيا، وفق المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية.