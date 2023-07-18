وصول الرحلة الأخيرة لأفواج بعثة الحج الليبية (صور)

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الهيئة العامة لشؤون الحج والعمرة، مساء اليوم الإثنين، إقلاع الرحلة الأخيرة لأفواج بعثة الحج الليبية لهذا الموسم 1444هـ نحو مطار بنينا في بنغازي.

ونشرت الهيئة صورًا عبر صفحتها على «فيسبوك» لحجيج الرحلة الأخيرة قبل مغادرتهم الأراضي المقدسة إلى ليبيا.

وفي سياق متصل، أفادت وكالة الأنباء الليبية بأن الفوج الأخير لحجاج بيت الله الحرام من مدينة مصراتة وصل ظهر الاثنين إلى مطار مصراتة الدولي، حيث كان في استقبال الفوج عدد من الأجهزة الأمنية، منها مركز جمرك مطار مصراتة الدولي، وغرفة العمليات المشتركة، ومديرية أمن المطار، ومديرية أمن مصراتة.

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وبدأت في 8 يوليو الجاري، تفويج أولى رحلات الحجاج الليبيين العائدين من الأراضي المقدسة بعد أداء فريضة الحج لهذا العام.

الرحلة الأخيرة لبعثة الحج الليبية تغادر الأراضي المقدسة، الإثنين 17 يوليو 2023 (الهيئة العامة لشؤون الحج)

الرحلة الأخيرة لبعثة الحج الليبية تغادر الأراضي المقدسة، الإثنين 17 يوليو 2023 (الهيئة العامة لشؤون الحج)

الرحلة الأخيرة لبعثة الحج الليبية تغادر الأراضي المقدسة، الإثنين 17 يوليو 2023 (الهيئة العامة لشؤون الحج)

الرحلة الأخيرة لبعثة الحج الليبية تغادر الأراضي المقدسة، الإثنين 17 يوليو 2023 (الهيئة العامة لشؤون الحج)

الرحلة الأخيرة لبعثة الحج الليبية تغادر الأراضي المقدسة، الإثنين 17 يوليو 2023 (الهيئة العامة لشؤون الحج)