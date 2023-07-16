بالصور.. دورة تأهيل رؤساء المجالس المحلية للشباب في صبراتة

القاهرة - بوابة الوسط

انطلقت دورة تأهيل رؤساء المجالس المحلية للشباب في بيت شباب صبراتة، ضمن مبادرة «التعلّم الديمقراطي» التي أطلقها رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة.

برنامج دورة تأهيل رؤساء المجلس المحلية للشباب

ويشمل برنامج الدورة محاور تستهدف تطوير مهارات الشباب في القيادة التحولية، والتشبيك بين برامج وأنشطة الشباب وأهداف التنمية المستدامة.

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كما تستهدف الدورة تحفيز الشباب على الابتكار، ومواصلة العمل الشبابي، ومعرفة أهمية التخطيط والتنظيم، وتطوير مهارات الاتصال والتواصل.

من دورة تأهيل رؤساء المجالس المحلية للشباب في بيت شباب صبراتة. (حكومتنا)

من دورة تأهيل رؤساء المجالس المحلية للشباب في بيت شباب صبراتة. (حكومتنا)

من دورة تأهيل رؤساء المجالس المحلية للشباب في بيت شباب صبراتة. (حكومتنا)