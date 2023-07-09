وزارة الشباب تعلن عن ورشة تدريبية حول «قيادة الشباب للابتكار» الجمعة المقبل

القاهرة - بوابة الوسط

يستضيف مكتب مبعوث الأمين العام المعني بالشباب في ليبيا، حدثًا افتراضيًا يوم الجمعة المقبل 14 يوليو، من خلال ورشة تدريبية تحت عنوان «قيادة الشباب للابتكار» والتي ستشارك في استضافتها منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، والمركز الدولي للتعليم والتدريب التقني والمهني.

ويقام الحدث الساعة الرابعة مساءً بالتوقيت المحلي، كجزء من الاحتفال الذي يقام كل عامين بمناسبة اليوم العالمي لمهارات الشباب، ويشمل الحدث ثلاثة محاور رئيسية: العصف الذهني - إحداث ثورة في المستقبل، وعرض الحلول والأفكار بقيادة الشباب، واجتماع نقاش أصحاب المصلحة المتعددين، بحسب منشور عبر صفحة وزارة الشباب على «فيسبوك».

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وأعلنت وزارة الشباب، أن المشاركة تتطلب اتصال إنترنت، وجهاز كمبيوتر أو محمول، وإجادة اللغة الإنجليزية، وأتاحت رابطًا للتسجيل في موعد أقصاه 11 يوليو من الشهر الجاري، من خلال تعبئة البيانات في النموذج المخصص من هنا.

وأعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة خلال العام 2014 أن يوم 15 يوليو من كل عام يومًا عالميًا لمهارات الشباب، للاحتفال بالأهمية الاستراتيجية لتزويد الشباب بالمهارات اللازمة للتوظيف وتنمية قدراتهم في مجال ريادة الأعمال.

اليوم العالمي لمهارات الشباب 2023 هو برنامج تدريبي يُعنى بالشباب من أجل مستقبل مستدام، ويسلط الضوء على الدور الأساسي والمهم الذي تلعبه شريحة الشباب من خلال توفير البرامج التدريبية بمستوى الكفاءة المطلوبة للانتقال إلى سوق العمل والمشاركة بفاعلية في مجتمعاتهم.

وتتطلب التطورات التكنولوجية وديناميكيات سوق العمل المتغيرة بشكل متزايد مجموعات مهارات مرنة وقابلة للتكيُّف والتطوير، وبالتالي يعتبر التعليم والتدريب التقني والمهني في وضع جيد لتلبية هذه المطالب عن طريق الحد من حواجز الوصول إلى عالم العمل، وضمان أن المهارات المكتسبة ذات صلة معترف بها ومعتمدة، وتوفير فرص تنمية المهارات للشباب الذين لم تتوفر لهم فرص التعليم والتدريب، أو الحصول على وظيفة تمكنهم من الاندماج في سوق العمل.