تدريب 50 شابا ليبيا على 4 مهن تحتاجها سوق العمل

القاهرة - بوابة الوسط

اختتمت وزارة الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، السبت الماضي، مشروع «صنعة» التدريبي، حيث جرى تدريب 50 شابا على 4 مهن تحتاجها سوق العمل.

وحسب بيان الوزارة، فإن المهن الأربع هي مهارات المقاهي، وتركيب وصيانة المكيفات، والتصميم الجرافيكي والتصوير. وسيتمكن الخريجون من الحصول على فرص عمل أو إطلاق مشروعاتهم التي ستسهم في تعزيز نمو الأعمال الصغيرة والمتناهية الصغر، وفق الوزارة.

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أعداد الباحثين عن عمل في ليبيا

ونفذت مشروع «صنعة» مؤسسة الفضاء «SPACE»، بالتعاون مع مكاتب ريادة الأعمال في عدد من البلديات، في إطار دعم وزارة الحكم المحلي لريادة الأعمال والمشروعات الصغرى.

وحسب آخر تقديرات رسمية، بلغت أعداد الباحثين عن العمل في ليبيا ربع مليون شخص (250 ألفًا)، سجلوا بياناتهم في وزارة العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة حتى نوفمبر الماضي، حسب الناطق باسم وزارة العمل عبدالقادر أبوشناف، في تصريحات لقناة «الوسط» (Wtv).

من حفل تخريج المشاركين في مشروع «صنعة» التدريبي، 30 مايو 2023. (وزارة الحكم المحلي)

من حفل تخريج المشاركين في مشروع «صنعة» التدريبي، 30 مايو 2023. (وزارة الحكم المحلي)