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نتائج أولية.. فوز قائمة «ملتقى القوافل» في انتخابات بلدية أجدابيا

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 10 يوليو 2023, 12:57 صباحا
نتائج أولية.. فوز قائمة «ملتقى القوافل» في انتخابات بلدية أجدابيا
مركز اقتراع في انتخابات المجلس البلدي أجدابيا (اللجنة الفرعية لانتخاب المجلس البلدي - أجدابيا)
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أعلنت اللجنة المركزية للانتخابات البلدية، فوز قائمة «ملتقى القوافل» في انتخابات المجلس البلدي لبلدية أجدابيا بإجمالي 1513 صوتًا.

وأفادت اللجنة، في مؤتمر صحفي لإعلان النتائج اليوم الأحد، بأن الانتخابات أسفرت عن حصول قائمة «النخلة» على 1071 صوتًا، و«ملتقى القوافي» 1513 صوتًا، و«الشمس» 1003 أصوات، و«التحدي» 1451 صوتًا، و«الطائرة» 632 صوتًا، و«السلام» 816 صوتًا، و«الثوابت الوطنية» 1109 أصوات. وأكدت أن تلك النتائج أولية، بانتظار تلقي الطعون وفرزها.

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وتناقست القوائم السبعة السابقة، إلى جانب 11 مستقلا في الانتخابات التي أجريت عبر صناديق الانتخابات الموزعة على 20 مركزا انتخابيا في بلدية أجدابيا.

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