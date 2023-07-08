انطلاق الانتخابات البلدية في أجدابيا (صور)

أجدابيا - بوابة الوسط: صلاح ناصف

انطلقت، صباح اليوم السبت، انتخابات المجلس البلدي أجدابيا في 20 مركزا انتخابيا وسط إجراءات أمنية ووقائية مشددة.

7 قوائم و11 مستقلا في انتخابات «بلدي أجدابيا»

أوضحت اللجنة الفرعية لانتخاب المجلس البلدي في أجدابيا أن عدد القوائم المتقدمة لانتخابات البلدية وصل إلى 7 قوائم، إلى جانب 11 مستقلا سيجرى التصويت لهم عبر صناديق الانتخابات الموزعة على 20 مركزا انتخابيا في بلدية أجدابيا.

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ونبهت على الناخبين بضرورة اصطحاب إثبات هوياتهم الشخصية، وإظهارها أمام محقق الهوية داخل محطة الاقتراع، لتسهيل عملية الاقتراع. كما طالبت اللجنة الفرعية لانتخاب المجلس البلدي في أجدابيا الناخبين بالتحلي بالمسؤولية، والتعاون مع موظفي مراكز الانتخابات بالبلدية، لإنجاح هذا الاستحقاق الانتخابي، وتحقيق مبدأ النزاهة في اختيار مجلسهم البلدي بعيدا عن الجهوية، وتغليب المصلحة العامة.

أحد مراكز الاقتراع في انتخابات المجلس البلدي أجدابيا، 8 يوليو 2023. (بوابة الوسط)

أحد ملصفات انتخابات المجلس البلدي أجدابيا، 8 يوليو 2023. (بوابة الوسط)