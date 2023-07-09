شاهد «اقتصاد بلس»: معركة مؤسسة الاستثمار للحفاظ على أموال الليبيين بالخارج

القاهرة - بوابة الوسط

سلطت الحلقة الجديدة من برنامج «اقتصاد بلس» على قناة «الوسط» (Wtv)، اليوم الأحد، الضوء على ملف الأموال الليبية بالخارج، بعدما أصدرت محكمة في بروكسل حكمين بتأكيد تجميد 15 مليار يورو من الأموال الليبية، وتأكيد مذكرة توقيف ضد المدير التنفيذي رئيس مجلس إدارة المؤسسة علي محمود حسن.

وأشار البرنامج إلى تصريحات رئيس مؤسسة الاستثمار، علي محمود حسن، الذي قال إن المؤسسة استطاعت الإعلان عن قوائم مالية مجمعة، مطمئنًا بأن «أموال الليبيين لم تضِع وواضحة بكل تفاصيلها، وأن المؤسسة انتقلت من مرحلة حصر الاستثمارات وحمايتها إلى تحقيق أرباح وخلق فرص استثمارية ناجحة».

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من جانبها، وعدت المؤسسة الليبية للاستثمار، في تصريح إلى «بوابة الوسط»، الجمعة الماضي، بالتصعيد ضد بلجيكا، حيث قال مسؤول الإعلام في المؤسسة لؤي القريو إن «الحكم آنف الذكر غير مستغرب، وهو حكم داخلي يخص القضاء البلجيكي المنحاز إلى الأمير لوران الذي صرح قبل موعد صدور الحكم بأنه سيفاجئ المؤسسة بصدور حكم لمصلحته».

ديون الدول الفقيرة والمتوسطة الدخل تقفز إلى 8.7 تريليون دولار

وفي جزء آخر، تطرق البرنامج إلى استعراض حجم الديون الخارجية للدول الفقيرة والمتوسطة الدخل الذي قفز إلى 8 تريليونات و700 مليار دولار، وهو أعلى مستوى له على الإطلاق، وفق تقديرات البنك الدولي.

وفيما تعاني الدول الفقيرة من العجز عن سداد ديونها، فإن هناك 91 دولة من أفقر دول العالم ستضطر هذا العام إلى استخدام 16% من إيراداتها لسداد جزء من ديونها، بسبب الارتفاع الحاد في تكاليف القروض العالمية.

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