رئاسة أركان القيادة العامة تبحث مستجدات تعديل قانون التقاعد العسكري

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت رئاسة الأركان التابعة لقوات القيادة العامة أن اجتماعًا بحضور عدد من القادة العسكريين ناقش مستجدات مشروع القانون الخاص بتعديل بعض أحكام القانون رقم 43 / 1974 الخاص بالتقاعد العسكري والمحال لمجلس النواب.

وحسب بيان صادر عن رئاسة الأركان، بحث الاجتماع برئاسة رئيس الأركان الفريق أول عبدالرازق الناظوري في الرجمة «آليات حصر استقطعات التقاعد لمنتسبي القوات المسلحة العربية الليبية التابعين للقيادة العامة من عسكريين ومدنيين عن السنوات السابقة».

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القادة العسكريون المشاركون في الاجتماع

حضر الاجتماع، المدعي العام العسكري الفريق فرج الصوصاع، ومدير إدارة الحسابات العسكرية الفريق عطية الشريف، ومساعد رئيس الأركان العامة اللواء أحمد بوشنيف، ورئيس هيئة التنظيم والإدارة المكلف عميد عوض العمامي.

كما شارك في الاجتماع، مدير إدارة التقاعد العسكري سالم زوبي، ورئيس قسم الدراسات والتمويل بإدارة التقاعد العسكري عادل الجريدي، ورئيس وحدة الحصر والتحصيل عادل المسماري.