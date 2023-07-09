  • Alwasat News
Atwasat

رئاسة أركان القيادة العامة تبحث مستجدات تعديل قانون التقاعد العسكري

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 09 يوليو 2023, 02:08 مساء
رئاسة أركان القيادة العامة تبحث مستجدات تعديل قانون التقاعد العسكري
اجتماع الناظوري مع عدد من القادة العسكريين في الرجمة، 8 يوليو 2023. (رئاسة أركان القيادة العامة)
alwasat radio

أعلنت رئاسة الأركان التابعة لقوات القيادة العامة أن اجتماعًا بحضور عدد من القادة العسكريين ناقش مستجدات مشروع القانون الخاص بتعديل بعض أحكام القانون رقم 43 / 1974 الخاص بالتقاعد العسكري والمحال لمجلس النواب.

وحسب بيان صادر عن رئاسة الأركان، بحث الاجتماع برئاسة رئيس الأركان الفريق أول عبدالرازق الناظوري في الرجمة «آليات حصر استقطعات التقاعد لمنتسبي القوات المسلحة العربية الليبية التابعين للقيادة العامة من عسكريين ومدنيين عن السنوات السابقة».

- اجتماعات تقابلية في بنغازي لتوحيد رئاسة أركان القوات البحرية الليبية 
- القيادة العامة: 6 ملفات على طاولة الاجتماع التقابلي الثالث برئاسة الحداد والناظوري
- الحداد: سنحافظ على وحدة التراب وحرمة الدم ومدنية الدولة

القادة العسكريون المشاركون في الاجتماع
حضر الاجتماع، المدعي العام العسكري الفريق فرج الصوصاع، ومدير إدارة الحسابات العسكرية الفريق عطية الشريف، ومساعد رئيس الأركان العامة اللواء أحمد بوشنيف، ورئيس هيئة التنظيم والإدارة المكلف عميد عوض العمامي.

كما شارك في الاجتماع، مدير إدارة التقاعد العسكري سالم زوبي، ورئيس قسم الدراسات والتمويل بإدارة التقاعد العسكري عادل الجريدي، ورئيس وحدة الحصر والتحصيل عادل المسماري.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

فضية وحيدة لليبيا وصدارة للجزائر حتى اليوم الرابع في دورة الألعاب العربية

فضية وحيدة لليبيا وصدارة للجزائر حتى اليوم الرابع في دورة الألعاب العربية
أنس الشبلي يُكمل مثلث الليبيين في الدوري الكويتي بالانتقال للجهراء

أنس الشبلي يُكمل مثلث الليبيين في الدوري الكويتي بالانتقال للجهراء
«ثريدز» يجذب 70 مليون مشترك خلال أيام.. وماسك يهدد بتحرك قضائي

«ثريدز» يجذب 70 مليون مشترك خلال أيام.. وماسك يهدد بتحرك قضائي
هولندا تعيد 500 قطعة أثرية منهوبة لإندونيسيا وسريلانكا

هولندا تعيد 500 قطعة أثرية منهوبة لإندونيسيا وسريلانكا
شاهد.. سلة الأهلي بنغازي تنتصر على الأهلي طرابلس في رباعي التتويج

شاهد.. سلة الأهلي بنغازي تنتصر على الأهلي طرابلس في رباعي التتويج
مسيرة سلام في البوسنة إحياء لذكرى مجزرة سريبرينيتشا «شاهد»

مسيرة سلام في البوسنة إحياء لذكرى مجزرة سريبرينيتشا «شاهد»
زكريا المنصوري الأفضل في الجولة الثالثة لسداسي التتويج

زكريا المنصوري الأفضل في الجولة الثالثة لسداسي التتويج
لومير: بإمكان أوروبا تطوير برنامج ذكاء صناعي توليدي خلال خمس سنوات

لومير: بإمكان أوروبا تطوير برنامج ذكاء صناعي توليدي خلال خمس سنوات
النصر يفوز على الاتحاد في دور رباعي التتويج بدوري كرة السلة

النصر يفوز على الاتحاد في دور رباعي التتويج بدوري كرة السلة
فيديو.. رئيس اللجنة التسييرية لنادي الأهلي بنغازي يكشف الأوضاع المالية والإدارية

فيديو.. رئيس اللجنة التسييرية لنادي الأهلي بنغازي يكشف الأوضاع المالية والإدارية
القبض على سارق شقيقه في طرابلس

القبض على سارق شقيقه في طرابلس
أدونيس: المشروع البديل يحتاج إلى أرضية ثقافية ومحمد علي كان أكثر وعيا من صدام حسين وحافظ الأسد

أدونيس: المشروع البديل يحتاج إلى أرضية ثقافية ومحمد علي كان أكثر وعيا من صدام ...
شاهد عبر قناة الوسط «Wtv».. تغطية خاصة للجولة الرابعة من دور سداسي التتويج

شاهد عبر قناة الوسط «Wtv».. تغطية خاصة للجولة الرابعة من دور سداسي التتويج
شاهد.. سلة النصر يحسم «الديربي» بالفوز على الأهلي بنغازي في رباعي التتويج

شاهد.. سلة النصر يحسم «الديربي» بالفوز على الأهلي بنغازي في رباعي التتويج
أداة جديدة بالذكاء الصناعي تعالج الأورام السرطانية في المخ

أداة جديدة بالذكاء الصناعي تعالج الأورام السرطانية في المخ
كاريكاتير حليم - عدوان إسرائيلي على مخير جنين

كاريكاتير حليم - عدوان إسرائيلي على مخير جنين
الولايات المتحدة.. العثور على الكوكايين داخل البيت الأبيض «لم يعرض الأمن القومي للخطر»

الولايات المتحدة.. العثور على الكوكايين داخل البيت الأبيض «لم يعرض الأمن القومي ...
منظمة دولية: تدمير كل الأسلحة الكيميائية المصرّح عنها بشكل لا رجعة فيه

منظمة دولية: تدمير كل الأسلحة الكيميائية المصرّح عنها بشكل لا رجعة فيه
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
بعد قرار دمج مديريات الأمن.. أعيان وعمداء في بلديات الجبل الغربي يقررون وقف التعامل مع حكومة الدبيبة
بعد قرار دمج مديريات الأمن.. أعيان وعمداء في بلديات الجبل الغربي ...
رئاسة أركان القيادة العامة تبحث مستجدات تعديل قانون التقاعد العسكري
رئاسة أركان القيادة العامة تبحث مستجدات تعديل قانون التقاعد ...
هل يخفف الكيان المالي الجديد التوتر بين غرب وشرق ليبيا.. أوساط فرنسية تجيب
هل يخفف الكيان المالي الجديد التوتر بين غرب وشرق ليبيا.. أوساط ...
انخفاض الدولار وارتفاع الإسترليني مقابل الدينار في السوق الرسمية
انخفاض الدولار وارتفاع الإسترليني مقابل الدينار في السوق الرسمية
السوق الموازية.. استقرار أسعار الدولار واليورو أمام الدينار
السوق الموازية.. استقرار أسعار الدولار واليورو أمام الدينار
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
عمره 81 عاما.. محمد وليد مصباح يتقدم لامتحان الثانوية العامة في صبراتة
عمره 81 عاما.. محمد وليد مصباح يتقدم لامتحان الثانوية العامة......
«التعليم»: 53.88% نسبة النجاح في شهادة التعليم الأساسي
«التعليم»: 53.88% نسبة النجاح في شهادة التعليم الأساسي...
القبض على الأستاذ بجامعة بنغازي بالقاسم العبيدي
القبض على الأستاذ بجامعة بنغازي بالقاسم العبيدي...
الدبيبة يصدر توجيها بشأن أصحاب النشاط التجاري العاملين بالقطاع العام
الدبيبة يصدر توجيها بشأن أصحاب النشاط التجاري العاملين ......
صور أقمار صناعية تظهر كيفية استهداف قوات «فاغنر» في ليبيا
صور أقمار صناعية تظهر كيفية استهداف قوات «فاغنر» في ليبيا...
المزيد
رئيس مجلس التخطيط الوطني المكلف من «النواب» يؤدي اليمين القانونية
رئيس مجلس التخطيط الوطني المكلف من «النواب» يؤدي اليمين ......
حفتر يلتقي رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب
حفتر يلتقي رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب...
التغير المناخي في ليبيا.. كيف فاقم النزاع السياسي تداعيات الأزمة؟
التغير المناخي في ليبيا.. كيف فاقم النزاع السياسي تداعيات ......
السوق الموازية.. استقرار أسعار الدولار واليورو أمام الدينار
السوق الموازية.. استقرار أسعار الدولار واليورو أمام الدينار...
انخفاض الدولار وارتفاع الإسترليني مقابل الدينار في السوق الرسمية
انخفاض الدولار وارتفاع الإسترليني مقابل الدينار في السوق ......
المزيد