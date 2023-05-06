اجتماعات تقابلية في بنغازي لتوحيد رئاسة أركان القوات البحرية الليبية

القاهرة - بوابة الوسط

عقدت رئاستا أركان القوات البحرية الليبية «اجتماعات تقابلية» اليوم السبت في مدينة بنغازي، حيث حضر رئيس أركان القوات البحرية بطرابلس والوفد المرافق له بزيارة مقر رئاسة أركان القوات البحرية في بنغازي، وذلك في إطار جهود توحيد المؤسسة العسكرية.

وذكرت الصفحة الرسمية لرئاسة أركان القوات البحرية ببنغازي على «فيسبوك» إن الاجتماعات جاءت وفق ما توصل إليه رؤساء الأركان العامة ورؤساء الأركان النوعية والهيئات والإدارات في الاجتماعات التقابلية السابقة، التي حضرها رئيس أركان القوات البحرية وعدد من آمري الشعب البحرية استمرارا لجهود توحيد المؤسسة العسكرية ووضع الخطط الإدارية والإجرائية لتنفيذ ذلك».

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زيارة ترفيهية للجبل الأخضر وشحات

وأشارت رئاسة الأركان إلى أن «الوفد زار في رحلة ترفيهية منطقة الجبل الأخضر، حيث المناظر الطبيعية والسياحية في كل من سوسة وشحات، تعكس ما تتمتع به المنطقة من مناظر طبيعية خلابة وما تنعم به من أمن وآمان بفضل الله تعالى وحماية القوات المسلحة العربية الليبية».

وفي 13 أبريل الماضي، وصل رئيس الأركان العامة التابع لحكومة الوحدة الوطنية الموقتة الفريق أول ركن محمد الحداد، إلى مدينة بنغازي، لاستكمال المناقشات بشأن توحيد المؤسسة العسكرية، وسبق أن التقى الناظوري والحداد في العاصمة طرابلس مرتين خلال الفترة الماضية، كما شاركا في اجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» في العاصمة طرابلس وسرت، وكذلك في القاهرة وتونس.

من اليمين: رئيس أركان القوات البحرية بنغازي اللواء شعيب الصابر مع رئيس أركان القوات البحرية بطرابلس اللواء نورالدين البوني. 6 مايو 2023 (القوات البحرية)

وفد رئاسة أركان القوات البحرية بطرابلس في رحلة ترفيهية منطقة الجبل الاخضر. 6 مايو 2023. (القوات البحرية)