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تعاون ليبي - إيطالي لدراسة الكهوف والظواهر الكاريستية في بنغازي والجبل الأخضر

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 07 يوليو 2023, 06:03 مساء
تعاون ليبي - إيطالي لدراسة الكهوف والظواهر الكاريستية في بنغازي والجبل الأخضر
لقاء عميد المجلس التسييري لبلدية بنغازي مع وفد من جامعة بنغازي وعلماء إيطاليين، 7 يوليو 2023، (بلدية بنغازي)
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وقّع قسم علوم الأرض بكلية العلوم في جامعة بنغازي اتفاقية مع وفد إيطالي، ضم علماء من مركز «هيبلين» للأبحاث الإيطالية وجامعة كاتانيا، خاصة بدراسة الظواهر الكاريستية والكهوف في ضواحي مدينة بنغازي والجبل الأخضر.

وخلال لقائه عميد المجلس التسييري للبلدية الصقر عمران بوجواري، عرض رئيس قسم علوم الأرض عوض بلال أهداف الاتفاقية، المتمثلة في وضع دراسات تفصيلية للظواهر الكاريستية من كهوف وتجاويف تحت سطحية في بنغازي ومناطق مختلفة بالجبل الأخضر، حسب بيان البلدية على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الجمعة.

وضم الاجتماع وفدا من العلماء الإيطاليين، حيث ناقش الحضور كذلك أهمية المشروع في رسم خرائط تفصيلية وعالية الجودة للكهوف والفجوات السطحية والتحت السطحية، ومُناقشة مخاطرها على السكان والبنية التحتية، بالإضافة إلى خطورة تلوث المياه الجوفية.

ما هي الظواهر الكاريستية؟
الكاريست هي ظاهرة جيومورفولوجية تحدث في المناطق الجيرية الرطبة، وتنتج من التآكل الكيميائي والهيدروغرافي للصخور الكربونية، خاصة التكوينات الجيرية.

وتعتبر دراسة الكاريست ذات أهمية قصوى في جيولوجيا النفط، لأن 50% من احتياطيات الهيدروكربون في العالم موجودة في أنظمة الكاريستية المسامية.

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