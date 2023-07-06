في العدد 398: تهديدات بفتح جبهة النفط.. وتفكيك شبكة تهريب دولية

القاهرة - بوابة الوسط

صدر اليوم الخميس العدد 398 من جريدة «الوسط» وفي صدر صفحته الأولى تقرير يرصد تراجع حديث الانتخابات الليبية وعودة الصراع إلى طبيعته تحت شعار «الثروة ثم الثروة»، وجاءت بعنوان «تهديدات تجعل الاحتمالات مفتوحة على جبهة النفط».

ونقرأ في الصفحة الثالثة موضوعاً عن جلسة حوارية ضمت مسؤولين أميركيين احتضنتها جامعة جونز هوبكنز وجاء من بين عناوينها عنوان «نورلاند: نحتاج إلى إعادة توحيد المؤسسات الليبية وشرعنتها».

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اعتراف بوقائع الغش في امتحانات شهادة إتمام التعليم الأساسي

وفي الصفحة الرابعة نطالع موضوعات منها تقرير رئيسي عن امتحانات شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي وما أثير عن وقائع الغش وجاء بعنوان «اعتراف بوقائع الغش.. التعليم توقف 91 مسؤولاً عن مراقبة الامتحانات».

أيضا نطالع تقريراً يتضمن واقعة طفل معاق احتُجز بغرفة في بني غازي، وجاءت بعنوان «حبسوه عارياً.. إنقاذ طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة».

تفكيك شبكة دولية لتهريب المهاجرين عبر ليبيا

أما الصفحة الخامسة فيتصدرها موضوع عنوانه «يتزعمها سوري وتمارس تجارة المخدرات والأسلحة، يوروبول تفكك شبكة دولية لتهريب المهاجرين عبر ليبيا». وفيها أيضاً موضوع ثان بعنوان «مصير فاغنر في ليبيا بعد التمرد على الجيش الروسي».

ومن المحليات إلى الشئون العربية والدولية، ونطالع في صدر الصفحة السادسة موضوعاً حول محطة زابوريجيا النووية جاء بعنوان «أوكرانيا وروسيا تتبادلان الاتهامات بالتخطيط لهجوم وشيك على المحطة».

ويتصدر تقرير عن العدوان الإسرائيلي على جنين الفلسطينية الصفحة السابعة وجاء تحت عنوان «بين الحصار والعدوان.. الاحتلال يعجز عن اختراق عش الدبابير».

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البنك الدولي: النشاط الاقتصادي في شرق وغرب ليبيا متقارب

وإلى الاقتصاد ونطالع في الصفحة الثامنة موضوعات منها تقرير عنوانه «شبح الإقفالات في ليبيا يلاحق أسواق النفط العالمية».

وتحت عنوان «تقارب نسبي في النشاط الاقتصادي بين شرق وغرب ليبيا»، نطالع تقريراً منسوباً إلى البنك الدولي يتصدر الصفحة التاسعة.

الموسوعة الميسرة: آمون إله وملك ليبي الأصل

وفي صفحة الثقافة نقرأ موضوعاً ضمن سلسلة تاريخ طرابلس وجاء بعنوان «مختار دريرة يسرد حكايا زنقة البدري وشائب العين ومحاولة اغتيال بن زكري».

كما نطالع الحلقة الثانية عشر من الموسوعة الليبية الميسرة وجاءت بعنوان «آمون إله وملك ليبي الأصل»

ويتصدر صفحة الفن موضوع عن مشاكل هوليوود بعنوان «الإنتاج في مهب الريح.. هوليوود تنتظر أسبوع الحسم». كما نقرأ فيها تفاصيل أزمة تسبب فيها المطرب المصري أحمد سعد في تونس، وانتهت بالاعتذار.

هل ينضم المصراتي إلى كتيبة أتلتيكو مدريد؟

وإلى الرياضة ونطالع في الصفحة الرابعة عشر موضوعات يتصدرها تقرير عن اللاعب الليبي الدولي المعتصم المصراتي وجاء بعنوان «أتلتيكو مدريد يرصد 20 مليون يورو لشراء المصراتي».

أما الصفحة الخامسة عشر فيتصدرها موضوع يرصد منافسات الدوري الليبي الممتاز وعنوانه «توقيت موحد للجولة الرابعة في التتويج السداسي بدورينا».

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