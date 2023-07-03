  • Alwasat News
Atwasat

أبرز ما جاء في كلمة حفتر خلال لقائه قيادات عسكرية وأمنية (فيديو)

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 03 يوليو 2023, 09:50 مساء
أبرز ما جاء في كلمة حفتر خلال لقائه قيادات عسكرية وأمنية (فيديو)
المشير خليفة حفتر يتحدث خلال لقائه قيادات عسكرية وأمنية في حفل معايدة نشر اليوم الإثنين 3 يوليو 2023 (لقطة مثبتة من الفيديو)
alwasat radio

وجّه قائد قوات القيادة العامة المشير خليفة حفتر عدة رسائل خلال لقاء مصور مع قيادات عسكرية وأمنية نشرت، اليوم الإثنين، من بينها المطالبة بتشكيل لجنة عليا تتولى توزيع الإيرادات بين البلديات، بالإضافة إلى الرد على السفير الأميركي ريتشارد نورلاند، معتبرًا أن السفراء هم من صنعوا الأزمة وزرعوا الفتن بين الليبيين.

المطالبة بتشكيل لجنة عليا للترتيبات المالية
طالب قائد قوات القيادة العامة المشير خليفة حفتر، بتشكيل «لجنة عليا للترتيبات المالية لتوزيع الإيرادات بطريقة عادلة بين البلديات كافة»، متهمًا مصرف ليبيا المركزي في طرابلس بـ«ارتكاب جرائم في الاعتمادات المستندية».

وقال حفتر، خلال لقائه قيادات عسكرية وأمنية، اليوم الإثنين، إن بيانات المصرف تفيد بأن «الاعتمادات المستندية لعام 2022 جرى توزيعها على 1646 شركة، كان نصيب المنطقة الشرقية 7% ولم تتحصل المنطقة الجنوبية إلا على 2% من مجموع هذه الاعتمادات».

ولفت إلى أن تقارير ديوان المحاسبة والرقابة الإدارية في طرابلس «تشير إلى العبث بمقدرات الشعب الليبي بأكثر من 200 مليار دينار دون أي استفادة للشعب الليبي»، متابعًا أن تفاقم الوضع الاقتصادي في البلاد جعل «الحاجة ملحة أكثر من أي وقت مضى لاتخاذ خطوات عملية لتوزيع إيرادات النفط بشكل عادل»، منوهًا بأن مصرف ليبيا المركزي في طرابلس أعلن أرقامًا صادمة، إذ إن إنفاق الحكومة بلغ 122 مليار دينار في حين بلغت الإيرادات النفطية 135 مليار دينار.

وتابع حفتر: «بناء على ما تقدم فإن أبناء الشعب الليبي لا يمكن لهم السكوت على هذه التصرفات غير المسؤولة، ولم ينصت أو يلتفت المسؤولون لكل النداءات أو الطلبات المتكررة للتوزيع العادل لثروة النفط دون أي اعتبار لليبيين الذين يعيشون تحت خط الفقر، وتلقينا مئات المذكرات من مناطق مختلفة من الليبيين يطالبون بتشكيل لجنة عليا للترتيبات المالية لتوزيع الإيرادات بطريقة عادلة بين كافة البلديات.. يجب تشكيل هذه اللجنة في خلال الفترة القليلة المقبلة».

واعتبر أن «في حالة تأخر تشكيل هذه اللجنة سيكون أبناء الشعب الليبي في الموعد للمطالبة بتحقيق طلباتهم المشروعة في الثروة»، داعيًا إلى «إعادة النظر في كيفية توزيع الثروة بشكل عادل، وسيجري منح مهلة للجنة في مدة أقصاها نهاية شهر أغسطس 2023».

- نورلاند: لاحظنا تقدما حقيقيا حول مسألة كيفية توزيع الإيرادات النفطية في الأيام الأخيرة
- الدبيبة لـ«بن قدارة»: أولوية الحكومة استفادة جميع المناطق من العائدات النفطية
- لجنة الطاقة بـ«النواب» ردا على نورلاند: غلق النفط شأن ليبي
- محللون لقناة الوسط «Wtv» يعلقون على رسالة نورلاند وإخراج «فاغنر» والقوات الأجنبية
- واشنطن تدعو القادة الليبيين إلى وضع آلية شاملة للتحكم في الإيرادات النفطية

ردًا على نورلاند.. حفتر: السفراء صنعوا الأزمة وزرعوا الفتن بين الليبيين
كما خاطب قائد قوات القيادة العامة سفراء الدول الأجنبية بقوله: «ابتعدوا عن ليبيا والليبيين وعدم تجاوز حدودكم، لأنكم من صنعتم الأزمة وزرعتم الفتن بين الليبيين»، وذلك ردًا على تصريحات أخيرة للسفير الأميركي ريتشارد نورلاند بشأن مسألة النفط.

وقال حفتر: «نود أن نشير لتطاول بعض السفراء وفي مقدمتهم نورلاند (السفير الأميركي) الذين ساهموا في تعميق الخلافات بين الليبيين، وبدورهم يطالبون السفراء بالابتعاد عن حشر أنوفهم في شؤون الشعب الليبي».

وتابع أن «حل الأزمة الليبية ليبي ليبي خالص»، معتبرًا أن «التجربة أثبتت خلال السنوات الماضية فقدان سفراء هذه الدول لأي رؤية لهؤلاء السفراء لحل الأزمة الليبية، لأن رؤاهم مختلفة ومصالح بلدانهم متقاطعة في ليبيا»، مشددًا على أن «الانتخابات ستمكّن الليبيين من التعبير عن إرادتهم دون تدخل خارجي».

حفتر: القوات المسلحة على أهبة الاستعداد للقيام بالمهام المنوطة
وفي هذا الصدد، تابع حفتر: «يجب أن تكون القوات المسلحة على أهبة الاستعداد للقيام بالمهام المنوطة بها في الوقت المحدد»، مؤكدًا أن «الحل الحقيقي للقضية الليبية يكمن في إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية».

وطالب أيضًا بخروج كافة القوات الأجنبية والمرتزقة تنفيذًا لقرارات مجلس الأمن واحترام أعمال لجنة (5+5) بالخصوص، مشيرًا إلى أن «القوات المسلحة مؤسسة وطنية منضبطة ومنظمة تحمي التراب وتصون الوحدة الوطنية»، لافتًا أيضًا إلى أن «الرهان على الجيش أعاد هيبة الدولة واستقرارها، وجيشُنا هو المدافع عن حلم بناء دولة ديمقراطية موحدة ومكافحة للفساد».

المشير خليفة حفتر يتحدث خلال لقائه قيادات عسكرية وأمنية في حفل معايدة نشر اليوم الإثنين 3 يوليو 2023 (لقطة مثبتة من الفيديو)
المشير خليفة حفتر يتحدث خلال لقائه قيادات عسكرية وأمنية في حفل معايدة نشر اليوم الإثنين 3 يوليو 2023 (لقطة مثبتة من الفيديو)
جانب من لقاء المشير خليفة حفتر مع قيادات عسكرية وأمنية في حفل معايدة نشر اليوم الإثنين 3 يوليو 2023 (لقطة مثبتة من الفيديو)
جانب من لقاء المشير خليفة حفتر مع قيادات عسكرية وأمنية في حفل معايدة نشر اليوم الإثنين 3 يوليو 2023 (لقطة مثبتة من الفيديو)
حفتر يكرم رئيسُ أركان القيادة العامة عبد الرازق الناظوري خلال لقائه قيادات عسكرية وأمنية في حفل معايدة نشر اليوم الإثنين 3 يوليو 2023 (لقطة مثبتة من الفيديو)
حفتر يكرم رئيسُ أركان القيادة العامة عبد الرازق الناظوري خلال لقائه قيادات عسكرية وأمنية في حفل معايدة نشر اليوم الإثنين 3 يوليو 2023 (لقطة مثبتة من الفيديو)
حفتر يكرم رئيسُ أركان القيادة العامة عبد الرازق الناظوري خلال لقائه قيادات عسكرية وأمنية في حفل معايدة نشر اليوم الإثنين 3 يوليو 2023 (لقطة مثبتة من الفيديو)
حفتر يكرم رئيسُ أركان القيادة العامة عبد الرازق الناظوري خلال لقائه قيادات عسكرية وأمنية في حفل معايدة نشر اليوم الإثنين 3 يوليو 2023 (لقطة مثبتة من الفيديو)
جانب من لقاء المشير خليفة حفتر مع قيادات عسكرية وأمنية في حفل معايدة نشر اليوم الإثنين 3 يوليو 2023 (لقطة مثبتة من الفيديو)
جانب من لقاء المشير خليفة حفتر مع قيادات عسكرية وأمنية في حفل معايدة نشر اليوم الإثنين 3 يوليو 2023 (لقطة مثبتة من الفيديو)
جانب من لقاء المشير خليفة حفتر مع قيادات عسكرية وأمنية في حفل معايدة نشر اليوم الإثنين 3 يوليو 2023 (لقطة مثبتة من الفيديو)
جانب من لقاء المشير خليفة حفتر مع قيادات عسكرية وأمنية في حفل معايدة نشر اليوم الإثنين 3 يوليو 2023 (لقطة مثبتة من الفيديو)
المشير خليفة حفتر يتحدث خلال لقائه قيادات عسكرية وأمنية في حفل معايدة نشر اليوم الإثنين 3 يوليو 2023 (لقطة مثبتة من الفيديو)
المشير خليفة حفتر يتحدث خلال لقائه قيادات عسكرية وأمنية في حفل معايدة نشر اليوم الإثنين 3 يوليو 2023 (لقطة مثبتة من الفيديو)
جانب من لقاء المشير خليفة حفتر مع قيادات عسكرية وأمنية في حفل معايدة نشر اليوم الإثنين 3 يوليو 2023 (لقطة مثبتة من الفيديو)
جانب من لقاء المشير خليفة حفتر مع قيادات عسكرية وأمنية في حفل معايدة نشر اليوم الإثنين 3 يوليو 2023 (لقطة مثبتة من الفيديو)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«فيفا» يوافق على مقترح فينغر بشأن وضع التسلل الجديد بالاختبار أولا

«فيفا» يوافق على مقترح فينغر بشأن وضع التسلل الجديد بالاختبار أولا
ارتفاع عدد «شهداء» العدوان الإسرائيلي على جنين إلى 7

ارتفاع عدد «شهداء» العدوان الإسرائيلي على جنين إلى 7
حكومة الدبيبة تخصص 186 مليون دينار لتنفيذ مشروعات بجامعة بنغازي

حكومة الدبيبة تخصص 186 مليون دينار لتنفيذ مشروعات بجامعة بنغازي
شاهد في «نسخة إلى الرأي العام»: قوائم الإيفاد.. فساد إداري أم مبالغات رواد مواقع التواصل؟

شاهد في «نسخة إلى الرأي العام»: قوائم الإيفاد.. فساد إداري أم مبالغات رواد مواقع...
هانيبال القذافي غادر المستشفى في بيروت.. ومحاميه يطلع «بوابة الوسط» على حالته الصحية

هانيبال القذافي غادر المستشفى في بيروت.. ومحاميه يطلع «بوابة الوسط» على حالته ...
كاسترو يقترب من تدريب النصر السعودي

كاسترو يقترب من تدريب النصر السعودي
الكشف عن راتب ميسي وتفاصيل انتقاله للدوري الأميركي

الكشف عن راتب ميسي وتفاصيل انتقاله للدوري الأميركي
المشري: مجلسا النواب والدولة يصدران خارطة طريق للانتخابات تنبثق عنها حكومة جديدة

المشري: مجلسا النواب والدولة يصدران خارطة طريق للانتخابات تنبثق عنها حكومة جديدة
الأهلي طرابلس يكشف تطورات حالة العرفي بعد إصابته في مباراة الأهلي بنغازي

الأهلي طرابلس يكشف تطورات حالة العرفي بعد إصابته في مباراة الأهلي بنغازي
«دورينا» (الجولة الثانية من دور سداسي التتويج): أهداف مباراة الهلال والاتحاد

«دورينا» (الجولة الثانية من دور سداسي التتويج): أهداف مباراة الهلال والاتحاد
حفتر يصدر تعليماته بفتح مطار الأبرق وتسيير رحلات داخلية ودولية من خلاله

حفتر يصدر تعليماته بفتح مطار الأبرق وتسيير رحلات داخلية ودولية من خلاله
بالفيديو.. حيلة سريعة لتصليح اعوجاج هيكل السيارة

بالفيديو.. حيلة سريعة لتصليح اعوجاج هيكل السيارة
المفوضية الأوروبية: المساعدات لخفر السواحل الليبي تؤتي ثمارها

المفوضية الأوروبية: المساعدات لخفر السواحل الليبي تؤتي ثمارها
بينها ليبيا.. واشنطن تغير قواعد تنفيذ هجمات الطائرات المسيرة في مناطق النزاع

بينها ليبيا.. واشنطن تغير قواعد تنفيذ هجمات الطائرات المسيرة في مناطق النزاع
العقيلي: 3 أسباب وراء وفيات الحجاج الليبيين.. وإجراء مروري فاقم معاناة كبار السن (فيديو)

العقيلي: 3 أسباب وراء وفيات الحجاج الليبيين.. وإجراء مروري فاقم معاناة كبار السن...
مدير «سي آي إيه»: حرب أوكرانيا «مدمرة» لبوتين و«فرصة» لوكالة الاستخبارات

مدير «سي آي إيه»: حرب أوكرانيا «مدمرة» لبوتين و«فرصة» لوكالة الاستخبارات
شاهد..«ڤار استوديو» يناقش الحالات التحكيمية في الجولة الثانية من سداسي التتويج

شاهد..«ڤار استوديو» يناقش الحالات التحكيمية في الجولة الثانية من سداسي التتويج
كاريكاتير خيري - استمرار صدامات وأعمال الشغب في فرنسا بعد مقتل فتى برصاص شرطي

كاريكاتير خيري - استمرار صدامات وأعمال الشغب في فرنسا بعد مقتل فتى برصاص شرطي
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
نورلاند: لاحظنا تقدما حقيقيا حول مسألة كيفية توزيع الإيرادات النفطية في الأيام الأخيرة
نورلاند: لاحظنا تقدما حقيقيا حول مسألة كيفية توزيع الإيرادات ...
هيئة الحج: وفاة حاجة ليبية في مكة المكرمة
هيئة الحج: وفاة حاجة ليبية في مكة المكرمة
«التعليم» تلزم مديري المدارس بعدم تجميع مبالغ مالية من الطلاب
«التعليم» تلزم مديري المدارس بعدم تجميع مبالغ مالية من الطلاب
شاهد.. «هنا ليبيا» يتناول أوضاع الحجاج الليبيين
شاهد.. «هنا ليبيا» يتناول أوضاع الحجاج الليبيين
(فيديو) حفتر يطالب بتشكيل لجنة عليا لتوزيع الإيرادات بطريقة عادلة بين البلديات
(فيديو) حفتر يطالب بتشكيل لجنة عليا لتوزيع الإيرادات بطريقة عادلة...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
عمره 81 عاما.. محمد وليد مصباح يتقدم لامتحان الثانوية العامة في صبراتة
عمره 81 عاما.. محمد وليد مصباح يتقدم لامتحان الثانوية العامة......
القبض على الأستاذ بجامعة بنغازي بالقاسم العبيدي
القبض على الأستاذ بجامعة بنغازي بالقاسم العبيدي...
خبير يكشف سبب تأخر طائرة الخطوط الليبية 72 ساعة بمطار جدة.. ويطرح تساؤلات
خبير يكشف سبب تأخر طائرة الخطوط الليبية 72 ساعة بمطار جدة.. ......
الدبيبة يصدر توجيها بشأن أصحاب النشاط التجاري العاملين بالقطاع العام
الدبيبة يصدر توجيها بشأن أصحاب النشاط التجاري العاملين ......
فقدان حاجة ليبية في مكة المكرمة منذ 9 أيام
فقدان حاجة ليبية في مكة المكرمة منذ 9 أيام...
المزيد
تقرير إيطالي يشرح تداعيات الاستهداف المحتمل لـ«فاغنر» في ليبيا
تقرير إيطالي يشرح تداعيات الاستهداف المحتمل لـ«فاغنر» في ......
المقريف يشدد على إحالة المخالفين لقوانين ولوائح الامتحانات إلى التحقيق
المقريف يشدد على إحالة المخالفين لقوانين ولوائح الامتحانات ......
أبرز ما جاء في كلمة حفتر خلال لقائه قيادات عسكرية وأمنية (فيديو)
أبرز ما جاء في كلمة حفتر خلال لقائه قيادات عسكرية وأمنية ......
(فيديو) حفتر يطالب بتشكيل لجنة عليا لتوزيع الإيرادات بطريقة عادلة بين البلديات
(فيديو) حفتر يطالب بتشكيل لجنة عليا لتوزيع الإيرادات بطريقة ......
شاهد.. «هنا ليبيا» يتناول أوضاع الحجاج الليبيين
شاهد.. «هنا ليبيا» يتناول أوضاع الحجاج الليبيين...
المزيد