شاهد.. «هنا ليبيا» يتناول أوضاع الحجاج الليبيين

القاهرة - بوابة الوسط

سلط برنامج «هنا ليبيا» على قناة «الوسط» (WTV)، اليوم الإثنين، الضوء على أوضاع الحجاج الليبيين، مع إعلان البعثة الرسمية عن وصول إجمالي حالات الوفيات إلى تسع حالات، قبل أن تعلن اليوم وفاة الحاجة فاطمة محمد خصيب، مجموعة رقم «122»، في مستشفى الملك عبدالعزيز في مكة المكرمة.

ليبيا تختتم دورة الألعاب في برلين بـ22 ميدالية

وأشار البرنامج إلى حصد ليبيا 22 ميدالية متنوعة، بختام دورة الألعاب العالمية الصيفية، التي أقيمت في العاصمة الألمانية، وسط مشاركة ليبيا قوية من أبطال ذوي الهمم، ومنافسة عالمية من سبعة آلاف رياضي يمثلون 190 دولة.

وتنوعت الميداليات الليبية، بواقع سبع ميداليات ذهبية، وست فضية، وتسع برونزية، وكان آخر تتويج من نصيب السباحة مرام بن عيسى بالميدالية الفضية في سباق 25 مترا (ظهر)، وسط منافسة قوية ضمت ثماني سبّاحات من أنحاء العالم، حسب صفحة الأوليمبياد الخاص الليبي عبر «فيسبوك».

واستعرض البرنامج، في جولة إخبارية، عددًا من الأخبار الأخرى، من بينها تسليط الضوء على الموسيقى التارقية من حيث تاريخها وعراقتها.

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