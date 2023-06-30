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«أمن طرابلس»: العثور على طفل تائه قرب الجسر الحديدي

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 30 يونيو 2023, 07:54 صباحا
«أمن طرابلس»: العثور على طفل تائه قرب الجسر الحديدي
الطفل محمد علي العباني، 30 يونيو 2023، (امن طرابلس)
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أعلن مكتب العلاقات العامة بمديرية أمن طرابلس العثور على طفل تائه قرب الجسر الحديدي في العاصمة طرابلس، الذي أفاد بأن اسمه محمد علي العباني، وهو من مدينة الخمس.

ووجه مدير أمن طرابلس اللواء خليل وهيبة بنقل الطفل إلى قسم حماية الأسرة والطفل بالمديرية لحين التعرف عليه من ذويه، وسيخضع للفحص الطبي مع الاهتمام به لحين تسليمه لأسرته، حسب بيان المديرية على صفحتها في موقع «فيسبوك»، اليوم الجمعة.

ودعا مكتب العلاقات العامة بالمديرية من يتعرف على الطفل إلى الحضور لمقر قسم حماية الأسرة في حي الأندلس، أو الحضور للمكتب العلاقات العامة بالمديرية.

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