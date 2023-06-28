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منظمة إنسانية: إنقاذ 34 مهاجراً انطلقوا من بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 28 يونيو 2023, 07:43 مساء
منظمة إنسانية: إنقاذ 34 مهاجراً انطلقوا من بنغازي
إنقاذ مهاجرين وإنزالهم في محافظة راغوزا (وكالة آكي الإيطالية)
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أعلنت منظمة إنسانية إنقاذ 34 مهاجراً غير شرعي في المتوسط، كانوا قد انطلقوا من بنغازي، وأطلقوا نداء استغاثة هاتفيًا، الأحد الماضي، وقد أُقلّوا إلى ميناء بوتسالّو، جنوب مقاطعة صقلية.

وقال مشروع «Alarm Phone» الإنساني، التابع لمنظمة «Watch The Med» غير الحكومية، الذي عاد أمس لطلب تقديم مساعدة فورية للمهاجرين، إنهم «انطلقوا من بنغازي الليبية، وظلوا يبحرون على غير هدى لأيام في المياه الدولية».

وذكر المشروع الإنساني في تغريدة على «تويتر» الثلاثاء: «جرى تنبيه جميع السلطات المعنية بشأنهم، لكن أحدًا لم يساعدهم». وكتب أنه «لم يعد لديهم ماء، وقد حاولنا تهدئتهم وتقديم الدعم المعنوي لهم، لكنهم كانوا يائسين، وأخيرًا جرى إنقاذهم وإنزالهم في محافظة راغوزا»، جنوب شرق صقلية.

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استئناف تدفقات الهجرة على جزيرة لامبيدوزا
في سياق متصل، تحدثت مصادر أمنية إيطالية عن استئناف تدفقات الهجرة على سواحل جزيرة لامبيدوزا الصقلية، لافتة إلى أن «225 مهاجراً وصلوا إلى الجزيرة خلال الساعات القليلة الماضية»، بعد أن جرى اعتراض مجموعتين من 34 و43 شخصًا (بينهم 11 امرأة و3 قاصرين) أمس من قِبل رجال خفر السواحل على متن قاربين.

وذكرت مصادر أمنية لوكالة «آكي» الإيطالية أنه «بعد منتصف الليل بقليل، رسا زورق دورية تابع لقوات الشرطة المالية على متنه 131 مهاجراً عند رصيف فافالورو، من بينهم 20 امرأة و15 قاصراً، بعدما جرى تعقبهم بعد إبحارهم على متن قارب طوله 10 أمتار على بُعد حوالي 8 أميال بحرية عن ساحل الجزيرة».

وأشارت المصادر إلى «وصول 17 مهاجراً آخرين عند حوالي الرابعة صباحًا، كانوا على متن قارب يبحر على غير هدى، اعترضه رجال الشرطة المالية على بُعد حوالي 10 أميال بحرية عن الجزيرة، من بينهم 4 نساء وقاصران».

وخلصت المصادر الأمنية إلى القول: «بعد إجراء الفرز الصحي الأولي على المهاجرين، جرى ترتيب عملية نقلهم إلى النقطة الساخنة في منطقة إمبرياكولا، التي يوجد فيها حالياً ما يقرب من 600 ضيف».

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