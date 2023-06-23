الأمم المتحدة: 40 مفقوداً في غرق قارب مهاجرين قبالة لامبيدوسا

القاهرة - بوابة الوسط

أكدت الناطقة باسم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في إيطاليا كيارا كاردوليتي لوكالة فرانس برس، اليوم الجمعة، أن نحو أربعين شخصا باتوا في عداد المفقودين بعد غرق قارب مهاجرين، أمس الخميس، قبالة جزيرة لامبيدوسا الإيطالية الصغيرة.

وكتبت كاردوليتي في تغريدة على تويتر، أكدت محتواها لوكالة فرانس برس عبر الهاتف، أن بين المفقودين مولودا جديدا واحدا على الأقل.

الناجون من أفريقيا جنوب الصحراء

بدورها، قالت المنظمة الدولية للهجرة نقلا عن أربعة ناجين إن 37 مهاجرا لا يزالون في عداد المفقودين بعد غرق القارب. وأضافت المنظمة أن الناجين، وجميعهم من أفريقيا جنوب الصحراء، وصلوا إلى لامبيدوزا في ساعة متأخرة من مساء الخميس بعد أن أنقذهم قارب آخر. وقال الناجون للمنظمة إنهم غادروا ميناء صفاقس التونسي متجهين إلى إيطاليا وكان على متن القارب 46 شخصا، مضيفين أن قاربهم انقلب بفعل الرياح القوية.

وذكر متحدث باسم المنظمة الدولية للهجرة في إيطاليا لوكالة رويترز نقلا عن الناجين أن قاربا أنقذ خمسة من زملائهم بعد حادث الغرق، بينما لا يزال 37 شخصا، بينهم سبع نساء وطفل، في عداد المفقودين ويُخشى أن يكونوا قد لقوا حتفهم. وكانت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد ذكرت رواية مماثلة عن الحادث نفسه في وقت سابق، لكنها قالت إن 40 شخصا يُعتقد أنهم في عداد المفقودين وليس 37.

وارتفعت معدلات الهجرة من تونس عبر البحر المتوسط ​​هذا العام بعد حملة قمع شنتها البلاد على المهاجرين من أفريقيا جنوب الصحراء الذين يعيشون في البلاد بشكل غير قانوني، مع ورود تقارير تفيد بشن هجمات عنصرية وسط تراجع اقتصادي.