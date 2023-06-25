مديرية أمن طرابلس تضع ترتيبات لتأمين العاصمة خلال عيد الأضحى

القاهرة - بوابة الوسط

عقدت مديرية أمن طرابلس اجتماعا أمنيًا بحصور رؤساء مراكز شرطة العاصمة، وذلك للتقييم أداء المراكز ووضع ترتيبات أمنية لتأمين العاصمة خلال عيد الأضحى المبارك.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده مدير أمن طرابلس اللواء خليل وهيبة، بحضور مساعد مدير الأمن للشؤون الأمنية اللواء رمضان برباش، ومساعد مدير الأمن للشؤون العامة اللواء محمد زرتي، ورئيس قسم شؤون المراكز العميد علي سحبون، بحسب بيان نشرته صفحة المديرية على «فيسبوك».

- تنفيذ خطة أمنية مصغرة في بنغازي خلال عيد الأضحى

وأجرى الاجتماع تقييمًا لأداء المراكز والوقوف على مدى الالتزام بالتعليمات الصادرة إليهم، فيما يخص أعمال جمع الاستدالال وإحالة المحاضر واستيفائها، وما تتخذه المراكز بشأن الأعمال الموكلة اليها، وفقا لأحكام القانون.

وفي بنغازي، ناقش مدير أمن بنغازي اللواء أحمد الشامخ، في وقت سابق اليوم الأحد، تنفيذ خطة أمنية مصغرة خلال عيد الأضحى المبارك، من حيث التأمين وتسهيل حركة ومعالجة بعض المختنقات.

مدير أمن طرابلس اللواء خليل وهيبة خلال اجتماع أمني اليوم الأحد 25 يونيو 2023 (صفحة المديرية على فيسبوك)