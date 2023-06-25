تنفيذ خطة أمنية مصغرة في بنغازي خلال عيد الأضحى

القاهرة - بوابة الوسط

ناقش مدير أمن بنغازي اللواء أحمد الشامخ، اليوم الأحد، تنفيذ خطة أمنية مصغرة خلال عيد الأضحى المبارك، من حيث التأمين وتسهيل حركة ومعالجة بعض المختنقات.

جاء ذلك خلال الاجتماع الأول الذي يعقده مدير الأمن الجديد في بنغازي، بعدما تسلم مهامه أمس السبت.

وأفاد بيان لمدير الأمن على «فيسبوك» بأن اللواء الشامخ استعرض مع رؤساء الأقسام والمراكز والوحدات التابعة للمديرية الدفع بالقوة العمومية في الميادين والمفترقات وتنفيذ الخطة الأمنية لعيد الأضحى.

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واستمع مدير الأمن، خلال الاجتماع الذي حضره مساعد الشؤون الأمنية اللواء عاطف احبارة ورئيس غرفة العمليات الأمنية اللواء سالم الهدار، للمشاكل التي تعانيها بعض المراكز والأقسام ووعد بحلها، وتقديم الدعم الكامل لمكونات مديرية الأمن كافة.

جانب من الاجتماع الأول لمدير أمن بنغازي الجديد اللواء أحمد الشامخ، الأحد 25 يونيو 2023 (مديرية أمن بنغازي)

جانب من الاجتماع الأول لمدير أمن بنغازي الجديد اللواء أحمد الشامخ، الأحد 25 يونيو 2023 (مديرية أمن بنغازي)