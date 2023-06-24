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شركة أسلحة أميركية تتطلع لشراء منزل القذافي في لندن مقابل ديون مستحقة

القاهرة - بوابة الوسط: ترجمة هبة هشام السبت 24 يونيو 2023, 02:44 مساء
شركة أسلحة أميركية تتطلع لشراء منزل القذافي في لندن مقابل ديون مستحقة
منزل تملكه عائلة معمر القذافي في لندن. (موقع ذا ناشيونال)
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أظهرت وثائق أن شركة «جنرال داينامكس» الأميركية لتصنيع الأسلحة تركز نظرها على منزل تملكه عائلة معمر القذافي في العاصمة البريطانية لندن، تبلغ قيمته تسعة ملايين إسترليني، مقابل أموال مستحقة لها عن عقد لشراء أسلحة أبرمته مع ليبيا إبان عهد القذافي.

وتقول الشركة، حسب الوثائق التي نقلها موقع «ذا ناشيونال» أمس الجمعة، إن ليبيا مدينة بدفع 16 مليون إسترليني (20.34 مليون دولار) مقابل عقد لبيع معدات عسكرية ومعدات اتصال.

لهذا، توجهت «جنرال داينامكس» إلى المحكمة، لتأمين الحصول على أي عائدات مقابل بيع المنزل في لندن، الذي كان يملكه سعدي القذافي.

يقع المنزل في منطقة هامبستيد، الحي الراقي في شمال لندن والمفضل لدى المستثمرين الأجانب، وهو محور معارك قانونية معقدة مستمرة تعود إلى العام 2011 مع الإطاحة بنظام القذافي، وكان رمزا للبحث عن الأصول التي نهبتها عائلة القذافي وشركاؤها، ووقع المنزل في مركز معركة قضائية جديدة هذه المرة بين ليبيا و«جنرال داينامكس» الأميركية.

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القصر في حالة يرثى لها
وذكر مراسل «ذا ناشيونال»، الذي زار المنزل أنه في حالة متداعية، حيث أغلقت جميع نوافذه عدا واحدة في الطابق السفلي، ولم يتبق في الداخل سوى جهاز تلفاز قديم محاط بأرفف خشبية.

ونقل الموقع عن أحد الجيران قوله : «شاهدنا بستانيين منذ أيام هناك... ولم يسبق أن رأيت أحدا يعيش هناك» مشيرا إلى ما يتردد بشأن طرح المنزل للبيع.

يذكر أن العقد بين ليبيا و«جنرال داينامكس» جرى توقيعه في العام 2008. وإبان التظاهرات ضد معمر القذافي، أُشيع أن الشركة تعمل مع «كتيبة خميس القذافي»، المسؤولة عن قمع التظاهرات في مدن مثل مصراتة وطرابلس، حيث قُتل الآلاف.

تحركات دولية لـ«جنرال داينامكس»
وفي مسعى لاستعادة الشركة أموالها، رفعت «جنرال داينامكس» دعوى تحكيم أمام غرفة التجارة الدولية في جنيف، التي حكمت لمصلحتها في العام 2016. وتقدمت الشركة كذلك بدعوى أمام المحاكم البريطانية، لتثبيت الديْن، وهو ما عارضته الحكومة الليبية.

بالنهاية، استأنفت ليبيا أمام المحكمة العليا في بريطانيا، وربحت القضية على أساس أنه لم يجر اتباع الإجراءات المناسبة لاسترداد الديْن.

لكن الشركة الأميركية تصر على اتخاذ الخطوات القانونية، لاستعادة أموالها، حيث سجلت، بداية العام الجاري، دعوى أمام القضاء البريطاني تتعلق بمنزل سعدي القذافي.

يشار إلى أن الكشف عن منزل هامبستيد جرى في العام 2012 ضمن إطار حملة خارجية، لاستعادة أصول ليبيا المنهوبة، التي تقدر بما يتراوح بين 40 ـ 200 مليار دولار.

وقدرت دراسة، أجراها مستشارون في منظمة الشفافية الدولية لمكافحة الفساد بالعام 2016، أن مسؤولي النظام السابق قد نهبوا ما بين 60 و120 مليار دولار، استعادت ليبيا منها 20 مليون دولار فقط، بينها المنزلفي لندن.

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