«الأرصاد»: سماء صافية وأجواء مستقرة على أغلب مناطق ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، أن تبقى الأجواء مستقرة على أغلب مناطق البلاد اليوم.

وقال المركز في نشرة الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا اليوم السبت 24 يونيو 2023، وخلال اليومين القادمين، إن السماء ستكون صافية على أغلب المناطق، فيما تتراوح درجات الحرارة بين 27 و40 درجة مئوية.

راس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة:

حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب، مع احتمال ظهور شبورة مائية على بعض المناطق الساحلية.

الرياح: شمالية غربية إلى شمالية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة، تنشط أحيانا على بعض المناطق الساحلية.

رجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 28 و30 درجة مئوية على المناطق الساحلية وما بين 32 و37 درجة مئوية على الدواخل.

الخليج - سهل بنغازي حتى أمساعد:

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب تتكاثر يوم الإثنين، مع احتمال ظهور شبورة مائية على بعض المناطق الساحلية.

الرياح: شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا على بعض المناطق الساحلية..

درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 27 و30 درجة مئوية تصل إلى 36 درجة على إجدابيا وبعض مناطق الدواخل.

الجفرة - سبها - غـات - غدامس – الحمادة:

حالة السماء: صافية.

الرياح: شمالية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 37 و40 درجة مئوية .

الواحات - السرير - تازربو – الكفرة:

حالة السماء: صافية.

الرياح: شمالية غربية إلى شمالية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 36 و38 درجة مئوية.