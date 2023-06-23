النيابة العامة: ضبط حواسيب وأجهزة تعدين عملات مشفرة في جنزور والظهرة (فيديو)

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن مكتب النائب العام المستشار الصديق الصور، اليوم الجمعة، ضبط حواسيب وأجهزة تُستعمل في إجراء عمليات تعدين العملات الرقمية المشفرة بمنطقة جنزور بالعاصمة طرابلس.

وأشار بيان صادر عن مكتب النائب العام، إلى اكتشاف «محل آخر يستخدم لتعدين العملات المشفرة في منطقة الظهرة»، منوهاً إلى «تحريز الأجهزة، وقفل محال ممارسة النشاط، ومباشرة سماع أقوال الحائزين للمعدات».

وفي وقت سابق الجمعة، ضبط جهاز المباحث الجنائية «عددا كبيرا» من الأجهزة والمعدات المستخدمة في تعدين العملات الرقمية المشفرة داخل موقع بمنطقة السراج في العاصمة طرابلس، وفق ما أعلنت، اليوم الجمعة، وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة. واكتفت الوزارة، في بيان مقتضب، بالإشارة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية بالخصوص، دون أن تفصح عن مزيد تفاصيل الواقعة والمتورطين فيها.

«المركزي» يحظر العملات المشفرة

يفرض مصرف ليبيا المركزي منذ العام 2018 الحظر على الاستثمار في العملات الرقمية المشفرة. لكن دراسة، نُشرت أواخر ديسمبر 2022 من مركز السياسات الدولي للجنوب الجديد، ذكرت أن نحو 1.3% من إجمالي عدد سكان ليبيا يتجاهلون هذا الحظر، ويقومون، خارج القانون والرقابة، بعمليات تعدين تستنزف الكثير من الطاقة الكهربائية، حسب السلطات الليبية.

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وقد تمكنت السلطات الليبية العام الماضي من ضبط مزرعة في بنغازي، يديرها مواطن فلسطيني، عثرت فيها على 180 جهاز تعدين، بعضها يعمل على تيار كهربائي قدرته 220 فولت، إلى جانب الكشف عن مده المزرعة بكابل كهربائي عن طريق عناصر بشركة الكهرباء، وتأجير خط «فايبر» من شركة هاتف ليبيا، وتوصيله لمزرعة الـ«بيتكوين».

وأمس الخميس، أمرت النيابة العامة بضبط وإحضار 50 صينيا متهمين بتعدين عملات افتراضية بمصنع حديد في مدينة زليتن، وذلك بالمخالفة للتشريعات والقوانين الليبية النافذة.