  • Alwasat News
Atwasat

شاهد.. خالد شكشك يشرح لقناة «الوسط» ملابسات قرار إيفاد نجله

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 22 يونيو 2023, 11:43 مساء
شاهد.. خالد شكشك يشرح لقناة «الوسط» ملابسات قرار إيفاد نجله
رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك في مداخلة مع برنامج «فلوسنا» على قناة «الوسط» (WTV)، الخميس 22 يونيو 2023
alwasat radio

قدم رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك اعتذارًا عن ما وصفها بـ«السقطة»، بعد ورود اسم نجله ضمن قائمة الإيفاد للدراسة بالخارج، واعتبر الأمر «خطأ» جارٍ تداركه وإصلاحه.

وشرح شكشك، في مداخلة مع برنامج «فلوسنا» على قناة «الوسط» (WTV)، ملابسات القضية، التي أثارت جدلاً واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، لافتًا إلى أنه طلب في العام 2019 (إبان فترة حكومة الوفاق الوطني) منحة لنجله للدراسة بالخارج، ضمن المنح المجانية التي تقدمها الدول الأخرى للدولة الليبية.

شكشك: طلبت منحي لنجلي لصعوبة دفع رسوم الدراسة
وتابع رئيس ديوان المحاسبة: «بعد فترة جرى تبليغي بورود منحة دراسية لـ50 طالبًا في تركيا، وكنت أحتاج لهذه المنحة؛ وقبلت المنحة وقت الوزير محمد العماري؛ نظرًا لصعوبة أن يدرس ابني في ليبيا في ظل الظروف القائمة، وصعوبة دفع رسوم الدراسة»، شارحًا: «من الصعب العمل في ظروف خاصة، وفي الوقت نفسه تؤمِّن نفسك وتظل عائلتك خلفك».

- النيابة توقف تفويضات مالية بـ14 مليون يورو لـ1895 موفدا في تركيا
- الدبيبة يقرر تشكيل لجنة تحقيق لمراجعة منحة الطلاب الموفدين إلى الخارج

شكشك: نجلي خطف في أغسطس الماضي وتعرضنا للابتزاز
وهنا خصّ شكشك قناة «الوسط» بواقعة يذكرها لأول مرة، حيث يقول إن نجله تعرض للخطف لمدة يومين عندما عاد من الخارج في إجازته الصيفية خلال شهر أغسطس الماضي، لافتا إلى أنه «جرى تعذيبه وتفريغ تليفونه بالكامل، وابتزازنا بالصور العائلية الموجودة بالتليفون، وتدخلت جهة أمنية في طرابلس وإنقاذه، والآن توجد قضية لدى النائب العام، حيث قُبض على جزء من المتهمين، ويجرى ملاحقة البقية، ورغم ذلك لا أحد يعلم شيئًا عن تلك القصة».

يعود رئيس ديوان المحاسبة لمسألة منحة نجله «أحمد»، ويقول إنه طلب مرتين سحب القرار، نظرًا لوجود «طلبة كثيرين لديهم منح ولا توجد لهم قرارات إيفاد»، متابعًا: «لما جاء وزير التعليم الحالي الدكتور عمران القيب سملته رسالة رسمية وقلت له لابد من إلغاء هذا القرار».

واقترح شكشك على «القيب» آلية أخرى، تتمثل في عدم معاملة الطلبة أصحاب المنح معاملة طلبة الموفدين، وأن يعاملوا معاملة خاصة، من خلال تخصيص 800 دولار قيمة السكن والإعاشة، نظرًا لوجود «طلبة ليبيين يدرسون في الأزهر الشريف والسعودية وتركيا وساحات أخرى من أصحاب المنح الدراسية، لكن ظروفهم صعبة جدًا»، مشيرًا إلى أن الوزير أصدر بالفعل قرارًا بهذا المقترح، لكنه لم يُطبَّق، حسب قوله.

دافع رئيس ديوان المحاسبة عن موقفه، بقوله: «لديَّ خمسة أفراد من عائلتي يستحقون التعيين في الدولة ولا أحد منهم جرى تعيينه.. كنت أستطيع تعيينه في مؤسسة ليبية في الخارج ويحصل على 20 ألف دولار».

وفي هذا الصدد، طالب شكشك بـ«التحقيق في أوضاع كل الموفدين لوزارة الخارجية، ورواتبهم لا تقل عن 12 ألفًا و15 ألف دولار»، داعيًا أيضًا إلى مراجعة «كل الوظائف ورواتب أعضاء مجلس الإدارة الموجودة بالخارج»، متابعًا: «في مواضيع أكبر من الإيفاد».

شكشك: ألغيت قرار أبو جناح تعيين شقيقي ملحقًا صحيًا في لندن
ورغم اعترافه بأن ما حدث بخصوص نجله «غلطة وسقطة»، بقوله: «نتأسف للجميع ونعتذر، ونعتبر أنها سقطة وكان لابد ألا نقع فيها»، لكنه ألمح إلى أن «الزج باسم نجله قد يكون مقصودًا»، مستشهدًا أيضًا بموقف آخر حدث في سنة 2022 عندما أصدر وزير الصحة تفويضًا لشقيقه الذي يعمل طبيبًا لتعيينه ملحقًا صحيًا في لندن، قائلاً: «اتصلت بالدكتور رمضان أبوجناح وزير الصحة، وسألته لماذا صدر القرار، فأجاب بأن أحمد شكشك من حقه يكون ملحقًا، قلت له ليس من حقه طالما أنا رئيس ديوان المحاسبة، لأنه سيفهم أنه تضارب مصالح».

وعقب نشر قوائم التفويضات المالية للطلبة الدارسين بالخارج، والتي تضمنت اسم أحمد خالد أحمد رقم 21، أثيرت عاصفة من الجدل والاستهجان، لكون رئيس ديوان المحاسبة الذي مهمته محاسبة الوزراء ومنع الفساد، يحصل لنجله على قرار إيفاد، بينما الطلبة الأوائل والمعيدين ينتظرون قرارات التفويض منذ عشر سنوات.

النيابة العامة توقف التفويضات
وفي وقت سابق اليوم الخميس، قررت النيابة العامة إيقاف أي إجراءات تتعلق بالتفويضات المالية المعتمدة لـ1895 موفدا في تركيا بقيمة 14 مليونا و16 ألفا و771 يورو. وقالت النيابة إنها ستنفذ مراجعة جنائية لاستجلاء عدالة الإجراءات الإدارية والمالية المتعلقة بتلك المخصصات المالية، حسب بيان مكتب النائب العام.

وأمس الأربعاء، نشرت وزارة التعليم العالي في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة صور جداول الموفدين إلى تركيا والتفويضات المالية المخصصة لهم.

القيب: القوائم رُشِّحت من مكتب الدبيبة
وقال الوزير عمران القيب، تعليقا على تلك القوائم، إنها «رشحت من قبل مكتب رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة، وأرسلت إلى الوزارة عبر وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء عادل جمعة، ولم تكن أبدا من ترشيح الوزارة التي حرصت على إضافة المتفوقين فقط».

لاحقًا، أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة قرارا بتشكيل لجنة تحقيق تتولى مراجعة ملف منحة الطلاب الموفدين للدراسة في الخارج، الصادر عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بهدف التأكد من البيانات الواردة فيه والآلية التي أدرج وفقا لها.

كشف بأسماء بعض الطلبة الموفدين (وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بحكومة الوحدة الوطنية)
كشف بأسماء بعض الطلبة الموفدين (وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بحكومة الوحدة الوطنية)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

ثقب في الجحيم

ثقب في الجحيم
شاهد «في التسعين»: من يخلف حمدي بطاو؟.. ومهلة «كاف» لإرسال الأندية المشاركة أفريقيا

شاهد «في التسعين»: من يخلف حمدي بطاو؟.. ومهلة «كاف» لإرسال الأندية المشاركة ...
كاريكاتير حليم - مخيم جنين يقاوم الاحتلال

كاريكاتير حليم - مخيم جنين يقاوم الاحتلال
قناة الوسط «Wtv» تعلن مواعيد التغطيات الخاصة لجولات الدور السداسي للتتويج بلقب «دورينا»

قناة الوسط «Wtv» تعلن مواعيد التغطيات الخاصة لجولات الدور السداسي للتتويج بلقب ...
قناة الوسط «Wtv» تعلن مواعيد الاستوديو التحليلي لمباريات الدور السداسي للتتويج بـ«دورينا»

قناة الوسط «Wtv» تعلن مواعيد الاستوديو التحليلي لمباريات الدور السداسي للتتويج ...
قناة الوسط «Wtv» تعلن مواعيد الاستوديو التحليلي لمباريات الدور السداسي للتتويج بـ«دورينا»

قناة الوسط «Wtv» تعلن مواعيد الاستوديو التحليلي لمباريات الدور السداسي للتتويج ...
في تغير لسياستها الاقتصادية.. تركيا ترفع معدل الفائدة بنحو الضعف

في تغير لسياستها الاقتصادية.. تركيا ترفع معدل الفائدة بنحو الضعف
عروض سعودية تجبر برشلونة على الاستسلام في صفقة سيلفا

عروض سعودية تجبر برشلونة على الاستسلام في صفقة سيلفا
محكمة استئناف بنغازي ترفض طعن مؤسسة النفط على قرار الحجز الإداري على إيرادات النفط

محكمة استئناف بنغازي ترفض طعن مؤسسة النفط على قرار الحجز الإداري على إيرادات ...
رابطة الدوري الإنجليزي تدقق في تحايل محتمل في انتقالات لاعبي تشيلسي للأندية السعودية

رابطة الدوري الإنجليزي تدقق في تحايل محتمل في انتقالات لاعبي تشيلسي للأندية ...
قوات الاحتلال تقصف الضفة بالطيران المسير

قوات الاحتلال تقصف الضفة بالطيران المسير
المزداوي يكشف سرًا في كتيب عريبي عن حرب فلسطين

المزداوي يكشف سرًا في كتيب عريبي عن حرب فلسطين
رتاج السائح تحرز ذهبية رمي القرص في بطولة العرب لألعاب القوى

رتاج السائح تحرز ذهبية رمي القرص في بطولة العرب لألعاب القوى
حمدي بطاو يستقيل من تدريب المنتخب الوطني لكرة القدم

حمدي بطاو يستقيل من تدريب المنتخب الوطني لكرة القدم
الأهلي طرابلس يصل تونس استعدادا لبدء الدور السداسي والمنافسة على لقب «دورينا»

الأهلي طرابلس يصل تونس استعدادا لبدء الدور السداسي والمنافسة على لقب «دورينا»
«نسخة إلى الرأي العام»: حراس الفضيلة.. تحصين للأخلاق أم هيمنة سلفية؟

«نسخة إلى الرأي العام»: حراس الفضيلة.. تحصين للأخلاق أم هيمنة سلفية؟
«يحكى أنَّ»: الأكاديمية والكاتبة الملهمة سكينة بن عامر (الجزء الثاني)

«يحكى أنَّ»: الأكاديمية والكاتبة الملهمة سكينة بن عامر (الجزء الثاني)
مصر: إيرادات قناة السويس تسجل 9.4 مليار دولار للمرة الأولى في تاريخها

مصر: إيرادات قناة السويس تسجل 9.4 مليار دولار للمرة الأولى في تاريخها
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
وزارة النفط والغاز: ليبيا ملزمة بتطوير المصافي المحلية المنتجة لوقود الطيران
وزارة النفط والغاز: ليبيا ملزمة بتطوير المصافي المحلية المنتجة ...
الدبيبة يؤكد لسفير أوكرانيا ضرورة استرجاع طائرة الشحن الليبية المحتجزة في كييف
الدبيبة يؤكد لسفير أوكرانيا ضرورة استرجاع طائرة الشحن الليبية ...
في عدد «الوسط» المزدوج: إخفاق إحاطة باتيلي.. وتفاصيل أكبر سرقة آثار
في عدد «الوسط» المزدوج: إخفاق إحاطة باتيلي.. وتفاصيل أكبر سرقة ...
وزير لبناني: نقل هانيبال القذافي إلى المستشفى بعد تدهور صحته
وزير لبناني: نقل هانيبال القذافي إلى المستشفى بعد تدهور صحته
شاهد في برنامج «فلوسنا»: مع قرب عيد الأضحى.. ما واقع الصحة الحيوانية في ليبيا؟
شاهد في برنامج «فلوسنا»: مع قرب عيد الأضحى.. ما واقع الصحة ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
الخطوط الليبية تعلن أسعارًا مخفضة لرحلاتها إلى 5 وجهات دولية
الخطوط الليبية تعلن أسعارًا مخفضة لرحلاتها إلى 5 وجهات دولية...
خبير يكشف سبب تأخر طائرة الخطوط الليبية 72 ساعة بمطار جدة.. ويطرح تساؤلات
خبير يكشف سبب تأخر طائرة الخطوط الليبية 72 ساعة بمطار جدة.. ......
طبيبة ليبية تلبي نداء الواجب على متن رحلة «الأفريقية».. ماذا حدث؟
طبيبة ليبية تلبي نداء الواجب على متن رحلة «الأفريقية».. ماذا......
الدبيبة يصدر توجيها بشأن أصحاب النشاط التجاري العاملين بالقطاع العام
الدبيبة يصدر توجيها بشأن أصحاب النشاط التجاري العاملين ......
افتتاح فصل دراسي نموذجي لتوطين التدريب في المجال البحري بميناء طرابلس
افتتاح فصل دراسي نموذجي لتوطين التدريب في المجال البحري ......
المزيد
«ديلويت» البريطانية تكشف «ممارسات مشبوهة» واختفاء مليارات الدينارات من المصرف المركزي
«ديلويت» البريطانية تكشف «ممارسات مشبوهة» واختفاء مليارات ......
شاهد.. خالد شكشك يشرح لقناة «الوسط» ملابسات قرار إيفاد نجله
شاهد.. خالد شكشك يشرح لقناة «الوسط» ملابسات قرار إيفاد نجله...
الشؤون الاجتماعية: 1.8 مليار دينار قيمة منحتي الأولاد والزوجة والبنات عن 3 أشهر
الشؤون الاجتماعية: 1.8 مليار دينار قيمة منحتي الأولاد ......
شاهد في برنامج «فلوسنا»: مع قرب عيد الأضحى.. ما واقع الصحة الحيوانية في ليبيا؟
شاهد في برنامج «فلوسنا»: مع قرب عيد الأضحى.. ما واقع الصحة ......
وزير لبناني: نقل هانيبال القذافي إلى المستشفى بعد تدهور صحته
وزير لبناني: نقل هانيبال القذافي إلى المستشفى بعد تدهور صحته...
المزيد